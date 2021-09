Gigantikus ökovárost tervez egy amerikai krőzus – a sivatagban

"Valamelyik" amerikai sivatagban húzná fel a XXI. század ökovárosát Marc Lore, a Walmart volt e-kereskedelmi igazgatója. A Portfolio összeállításában az olvasható, hogy egy 5 milliós lélekszámú klímabarát, autómentes metropoliszt tervez - 400 milliárd dollárért.

Az elgondolás szerint mindenhová 15 perc alatt el lehetne jutni gyalog.

Már neve is van a városnak: Telosa.

A mágnás vagyonát 4 milliárd dollárra teszik.

If you really want to go after a moonshot — you have to start with a big, bold vision, you need to raise the required capital, and surround yourself with the very best people in the world. If you get those three things right you can do incredible, magical things.



