Japán cégek ezrei kezdték meg a munkavállalók oltását

A nagyszabású akcióban 13 millió embert érhetnek el a cégek: sok munkavállalót megnyugvással tölt el a tudat, hogy így sokkal hamarabb juthat hozzá a vakcinához.

A Suntory, egy tokiói italgyártó cég alkalmazottja, Daimaru Juka láthatóan megkönnyebbült, miután megkapta a vakcinát, számol be róla az AP alapján a MedicalXpress. "Féltem, hogy fájni fog, de nem volt olyan rossz, mint amilyennek hittem. most már nem kell majd annyira aggódnom, amikor vonattal jövök dolgozni" – mondta.

A Suntory több mint 50 ezer embert olt be a tervek szerint a Moderna vakcinájával. Ehhez helyszínenként legalább ezer embert immunizálnak egy napon: családtagok mellett beszállítókat és partner cégeknél dolgozókat is bevonhatnak ebbe az akcióba. Nagyjából 3500 cég kért ilyen módon elosztható oltást.

Az akcióhoz az egyetemek is csatlakozhatnak, sőt, a kisebb cégek szakszervezeteken keresztül válnak bevonhatóvá,

így az egészségügyi minisztérium szerint senki sem esik el attól a lehetőségtől, hogy akár munkahelyén vehessen fel vakcinát.

A Toyota a tervek szerint 80 ezer ember beoltásáról gondoskodik, az Uniqlo ruhamárkát tulajdonló Fast Retailing pedig 18 500 dolgozót olt be. Köztük részmunkaidős dolgozók, takarítók és a kávézóikban felszolgáló alkalmazottak is lesznek. A munkáltatók jelentkezését munkahelyi vakcinázásra egészen a jövő év februárjáig várják.

A szigetország lakosainak jelenleg

mindössze 6 százaléka van beoltva,

pedig már februárban megkezdődött az immunizációs program, melynek keretében kizárólag külföldről behozott oltásokkal immunizálják a japánokat. A hadsereg és a helyi kormányzatok mellett mostantól a munkáltatók is nagy részt vállalnak a folyamatban, melyet ettől felgyorsulni remélnek.

A Suntory vezető HR-menedzsere, Szen Daiszuke szerint augusztusra végezni fognak az 51 500 ember immunizálásával. A folyamatra heteken át készültek, mivel az oltások beadásához orvosokat és nővéreket is kellett verbuválniuk. A japán cégek nem kérnek az olimpiából A japán vállalatok több mint 60 százaléka töröltetné vagy elhalasztatná az olimpiát szerint a koronavírus-járvány miatt egy június eleji felmérés. A vállalatok 35 százaléka annak örülne, ha egyáltalán nem tartanák meg a játékokat.

29,3 százalék tovább halasztaná,

36 százaléka most megrendezné azt. Az ellenzők háromnegyede az alacsony átoltottság miatt nem akar olimpiát most.

A válaszadók háromnegyede attól tart, a játékok után súlyosbodik majd a járványügyi helyzet Japánban a behurcolt esetek miatt.

Nyitókép: Rodrigo Reyes Marin - Pool/Getty Images