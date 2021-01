Donald Trumpot okolja az ostomért Joe Biden

A kongresszus biztonságát megsértő Trump-hívek tiltakozása szerdán "nem eltérő vélemény, nem rendetlenség, nem tiltakozás volt, hanem káosz" – mondta a megválasztott elnök.

Azok, akik a Capitoliumi dombon összegyűltek, hogy megszakítsák a kongresszus két házának együttes ülését "nem tiltakozók voltak. Ne hívják őket tiltakozóknak. Ez alapvető" – fogalmazott Joe Biden.

Trumpnak az ország demokratikus intézményeinek szétverésére irányuló tettei közvetlen következménye volt a washingtoni támadás

– jelentette ki Biden.

"Az elmúlt négy év során olyan elnökünk volt, aki semmibe vette a demokráciánkat, az alkotmányunkat, a jogállamot mindenben, amit tett – hangsúlyozta a megválasztott elnök. – A kezdetektől fogva általános támadást intézett az intézményeink ellen. Ez a nap a ennek a könyörtelen támadásnak a csúcspontja volt."

Joe Biden Donald Trump jelenlegi elnök kormányzatára hagyja Trump elmozdításának kérdését

– közölte nyilatkozatban Andrew Bates, Joe Biden egyik tanácsadója.

Hozzátette, hogy a leendő elnök és alelnök, Kamala Harris "kötelességeikre összpontosítanak", a hatalomátvételi munkára és január 20-án esedékes beiktatásukra, ezért Mike Pence alelnökre, a kormányzatra és a kongresszusra hagyják a döntést.

Trump elmozdítása a Capitolium épületének ostroma miatt merült fel, nevezetesen, hogy abban szerepet játszhatott "gyújtóbeszéde".

Az elnök elmozdítása az Egyesült Államok alkotmányának 25. módosítása alapján történhet, amely kimondja, hogy a kormány tagjai szavazattöbbséggel átruházhatják az alelnökre az elnöki jogkört, ha az elnök képtelen ellátni feladatait.

Mike Pence sajtóértesülések szerint ellenzi az elmozdítást, jóllehet demokrata pártiak mellett több republikánus párti politikus is arra szólította fel a kormányzatot, hogy alkalmazza a 25. módosítást. Ugyanezt sürgette – méghozzá azonnal kezdeményezve – a képviselőház jogi bizottságának elnöke, Jerrold Nadler is nyilatkozatban.

A Fehér Ház is elítélte a történteket

A Fehér Ház egyhangúlag elítélte a Capitolium ostromát, a törvénysértőket pedig felelősségre kell vonni – közölte Kayleigh McEnany, Donald Trump amerikai elnök szóvivője.

"A lehető leghatározottabban elítéljük (a történteket), mi, az elnök és adminisztrációja. Elfogadhatatlan, ami történt, és a törvény megszegőit a törvény teljes erejével felelősségre kell vonni. Akik a Fehérházban dolgoznak, azon munkálkodnak, hogy biztosítsák a hatalom zökkenőmentes átadását.

Most annak van az ideje, hogy Amerika ismét eggyé váljon"

– mondta a szóvivő.

A Reuters hírügynökség megjegyzi, hogy az eseményen nem volt lehetőség kérdéseket feltenni.

Elítélte az amerikai törvényhozás székházánál elkövetett erőszakot Chris Miller amerikai ügyvezető védelmi miniszter is.

"A tegnapi capitoliumi erőszak elítélendő és az Egyesült Államok alkotmányának elveit sértő tett volt" – olvasható Chris Miller nyilatkozatában.

"Lehetséges, hogy megrepedt a köztársaságunk, de a törvényhozóink eltökéltsége a nemzet ügyeinek intézése iránt nem ingadozik" – írta Miller, hozzátéve, hogy a Pentagon készen áll arra, hogy Joe Biden megválasztott demokrata párti elnök január 20-án békésen vehesse át a hatalmat.

Már két miniszter lemondott

Lemondott Donald Trump kormányzatának oktatásügyi minisztere is, követve a közlekedési tárca vezetőjét. Ugyancsak beadta lemondását a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsának négy tekintélyes tagja.

Mindannyian azzal indokolták döntésüket, hogy az elnöknek szerepe volt a Capitolium elleni ostromban azzal, hogy előtte híveinek "gyújtóbeszédet" mondott.



"Az Ön beszédének kétségkívül hatása volt a helyzetre" – írta Betsy DeVos oktatásügyi miniszter Donald Trumpnak címzett levelében. Lemondása péntektől érvényes.

Elaine Chao amerikai közlekedési miniszter pár órával DeVos előtt nyújtotta be lemondását. Washington város főügyésze: minden vád terítéken van Washington D. C. szövetségi főügyésze közölte, hogy "minden vádlehetőség terítéken van", köztük a szervezett lázadás is a Capitoliumot szerdán megostromlók, az épületbe betörők ellen.



Michael Sherwin elmondta, hogy összeesküvéssel szervezett zendülés, felkelés, garázdaság, lopás, jogtalan behatolás egyaránt szerepel a szóba jöhető vádak között azokkal szemben, akiket őrizetbe vett a rendőrség szerdán és csütörtökön. A főügyész közölte, hogy a Capitolium rendőri testületének tagjait is kihallgatják tanúként, és ha bebizonyosodik, hogy bűnrészesek voltak, akkor felelősségre vonják őket. Erre a kijelentésre az adott okot, hogy kamerák felvételei alapján néhány rendőr együtt fotózkodott az épületbe betörő lázongókkal, Donald Trump leköszönő elnök feltüzelt híveivel. Ami a lopás vádját illeti, Sherwin felfedte, hogy elektronikus eszközök tűntek el képviselők irodáiból, olyanok, amelyek kikerülése ráadásul nemzetbiztonsági veszélyt jelenthet.



Az őrizetbe vettek száma megközelíti a százat, és további őrizetbe vételek várhatók.

Nyitókép: MTI/AP/John Minchillo