Donald Trump hivatalban lévő amerikai elnök szerdán Washingtonban összegyűlt hívei előtt kijelentette, hogy soha nem fogja elismerni vereségét, illetve Joe Biden demokrata párti elnökjelölt győzelmét az elnökválasztáson. Trump ismét az általa többször hangoztatott, széles körben elkövetett választási csalásokra hivatkozott, és felszólította alelnökét, Mike Pence-t hogy ne hirdesse ki Joe Biden győzelmét a kongresszus két házának együttes ülésén.

"Soha nem adjuk fel, soha nem ismerjük el a vereséget" - hangoztatta a Fehér Ház közelében található Ellipse parkban tartott megmozduláson. "Megállítjuk a lopást" - jelentette ki Trump a szerinte elcsalt választásra utalva.

Az amerikai elnök állítása szerint százezrek vettek részt a "Mentsd meg Amerikát" nevű megmozduláson. A tüntetés résztvevői a kongresszus együttes ülése ellen tiltakoztak, amelyen várhatóan megerősítik Joe Biden novemberi elnökválasztáson aratott győzelmét.

Donald Trump beszédében felszólította alelnökét, Mike Pence-t hogy ne hirdesse ki Joe Biden győzelmét a kongresszus rendkívüli ülésén. A leköszönő elnök "gyengéknek" nevezte a republikánus képviselőket. "Ha Mike Pence helyesen jár el, megnyerjük a választásokat" - mondta az elnök Washingtonban összegyűlt hívei előtt. "Ha nem ezt teszi, szomorú lesz ez a nap az országunknak" - tette hozzá, sejtetve, hogy kételkedik a helyettese magatartásában.

Pence ugyanakkor nem sokkal később kijelentette: nincs felhatalmazása arra, hogy egyoldalúan elutasítsa az elektori szavazatok kihirdezését.

A hivatalban lévő alelnök elnökölt a képviselőház és a szenátus együttes ülésén, amelyen hivatalosan bejegyezték volna az elektorok Joe Bidenre leadott szavazatát. A levezető elnök szerepe szigorúan protokoláris.

Zár alatt a kiürített Capitolium

A tüntetők egy része mindezen események után behatolt a Capitolium épületébe, áttörve az épületet körbevevő kordont. Eljutottak addig, ahol a Szenátus ülésezik - az ülést felfüggesztették, a képviselőket és Mike Pence alelnököt kimenekítették, az épületet lezárták - írta a CNN. Azt írták, a Capitolium egyik oldalát elfoglalták a tüntetők, az ABC News pedig úgy értesült, hogy nemcsak a földszintre, hanem az épület emeletére is eljutottak a Trump-hívek.

Supporters of President Trump have breached the US Capitol, according to Capitol police officers, as lawmakers count the Electoral College votes certifying President-elect Joe Biden's win. https://t.co/ZBCV1fksDr pic.twitter.com/v4Lh39nFCy — CNN (@CNN) January 6, 2021

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun



This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

BREAKING: revolution in process as Trump supporters break into the Capitol building, attacking police, breaking windows, and knocking down doors



Full anarchy at this “mostly peaceful” demonstration DC



The people have pushed through & are storming to main chambers pic.twitter.com/NW6VDDNBQw — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

A Huffington Post tudósítója azt írta, a tüntetők a harmadik emeleten is ott vannak, valamint hogy egy ember a Szenátus elnökének székéből üvöltözött. Egy videóján az is látszik, amint egy takarítóállványról az épület homlokzatán lévő amerikai zászlókat szednek le. A republikánus párti oldal a Capitoliumban 2021. január 6-án, amikor a kongresszus két háza összeült, hogy hivatalosan is véglegesítse a demokrata párti jelölt, Joe Biden győzelmét hozó november 3-i elnökválasztás eredményét. MTI/AP pool/J. Scott Applewhite

They’re in the chamber. One is up on the dais yelling “Trump won that election!” This is insane pic.twitter.com/p6CXhBDSFT — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

Biden a nap folyamán derűlátóan nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy a két demokrata párti jelölt valószínű győzelmével a Georgia állambeli pótválasztáson az amerikai szövetségi szenátus is a demokraták ellenőrzése alá kerül. "Az amerikai nép tetteket és egységet követel. Bizakodóbb vagyok, mint valaha, hogy mindkettőt tudjuk majd biztosítani" - mondta. A két szenátusi helyért szoros a küzdelem, a szavazatszámlálás még nem zárult le.

Biden ismét kijelentette, hogy kész mindkét párttal együttműködni, "hogy nagyszerű dolgokat érhessenek el az amerikai nemzet számára".