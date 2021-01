A Trump-megmozdulás és a Capitolium lerohanása - képek, idővonal

A képviselőház illetékes tisztségviselője, Paul Irving arról számolt be, hogy kiszorították a tiltakozókat a Capitoliumból, a törvényhozók így elhagyhatják az irodáikat. Az épület környékéről még zajlik a tüntetők kiszorítása a nemzeti gárda részvételével.

Eközben a rendőrség szóvivője azt közölte, hogy a nő, akit az erőszakos behatolás közben mellbe lőttek, életét vesztette (az esetről videós beszámolónk itt olvasható). Az ügyben vizsgálat indult.

A helyszín közelében két feltételezett robbanóeszközt találtak az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) tájékoztatása szerint.

Trump a legfrissebb Twitter-üzenetében "kiváló hazafiaknak" nevezte a demonstrálókat.

Így történt - rövid összefoglaló (időrendi sorrendben)

Donald Trump hivatalban lévő amerikai elnök szerdán Washingtonban összegyűlt hívei előtt kijelentette, hogy soha nem fogja elismerni vereségét, illetve Joe Biden demokrata párti elnökjelölt győzelmét az elnökválasztáson.

Felszólította alelnökét, Mike Pence-t hogy ne hirdesse ki Joe Biden győzelmét a kongresszus rendkívüli ülésén. Pence ugyanakkor nem sokkal később kijelentette: nincs felhatalmazása arra, hogy egyoldalúan elutasítsa az elektori szavazatok kihirdetését.

Eztán számos tüntető megrohamozta a Capitoliumot, miközben zajlott a képviselőház és a szenátus ülése, amelyen hivatalosan bejegyezték volna az elektorok által az elnökjelöltekre leadott szavazatokat. Áttörték a kordont, bejutottak a kongresszusi ülés helyszínére és eljutottak több emeletre.

Az épületet kiürítették, a teremben fedezéket kereső képviselőket kimenekítették. A politikusok egy részének az ülések alatt tárolt gázmaszkokat is fel kellett vennie. Az események alakulásáról számos politikus és újságíró adott hírt a Twitteren.

Just evacuated my office in Cannon due to a nearby threat. Now we’re seeing protesters assaulting Capitol Police.



This is wrong. This is not who we are. I’m heartbroken for our nation today. pic.twitter.com/jC9P0YfSLQ — Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) January 6, 2021

Thanks for the tweets and texts, friends. I am safe and in hiding. ❤️ — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

A polgármester kijárási tilalmat hirdetett este hattól (magyar idő szerint éjféltől).

Folyamatosan mozgósítottak újabb rendfenntartó erőket, a nemzeti gárdát is.

Egy nőt egyelőre tisztázatlan körülmények között mellkason lőttek a Capitoliumban, ő később elhunyt. Az esetet több videófelvétel is megörökítette.

A Capitoliumban a kongresszusi termekbe és a képviselői irodákba is bejutottak a rendbontók, erről fotók, videók is készültek.

Először Joe Biden üzent egy videóban, közölve, hogy ez az amerikai demokrácia sötét pillanata.

Donald Trump később a Twitteren üzent a tüntetőknek. Azt mondta, megérti a fájdalmukat, de kéri őket, hogy békésen térjenek haza.

Protesters are on the third floor of the Senate, walking door to door, shouting “Where the fuck are they?”



They’re in the gallery pic.twitter.com/3v4XsPWl5o — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

A biztonsági erők időközben megkezdték kiszorítani a tüntetőket az épület közeléből. A hatóságok legalább 13 embert letartóztattak.

Úgy tudni, egy férfi kilenc métert zuhant, amikor megpróbált felmászni az épület oldalára. Kritikus állapotban van.

Időközben kiderült: a személyzetnek sikerült eltávolítania a választási szavazólapokat, mire a rendbontók bejutottak a szenátusba.

A hatóságok kiszorították a Capitoliumból és távolabb terelték a környékről a tüntetőket, az épületet biztonságosnak nyilvánították.

Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti elnöke bejelentette, hogy a több órás kényszerszünet után a kongresszus folytatja az elektori szavazatokat hitelesítő munkáját.

Nyitókép: MTI/FR159526 AP/Jose Luis Magana