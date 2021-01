Lelőttek egy nőt a Capitolium épületében - videó

Meglőttek egy nőt a washingtoni Capitolium épületében szerdán a Donald Trump elnököt támogató tüntetők behatolása közben - jelentette az AP amerikai hírügynökség. A CNN helyszíni tudósítója szerint mellbe lőtték. Úgy tudják, több rendőr is megsérült, legalább egyet kórházba kellett szállítani.

Egyelőre nem világos, hogy a nőt milyen körülmények között érte lövés. Egy videófelvételen hallatszik egy lövéshang, majd a nő a földre esik. Későbbi felvétel szerint a vérző nőt kivitték az épületből és kórházba szállították. Híradások szerint az állapota kritikus.

A helyzet a CNN szerint teljesen kaotikus a Capitoliumban. Az épületben épp Joe Biden elnökválasztási győzelmének kongresszusi és szenátusi ratifikálása zajlott. Korábbi felvételek tanúsága szerint a rendfenntartók az egyik helyen fegyvert fogtak az ajtó túloldalán dörömbölő tüntetőkre - videós beszámolónk itt.

A young woman was just shot in the neck right besides me in the Capitol Building pic.twitter.com/hLQo4IP8J1 — Tayler Hansen (@TaylerUSA) January 6, 2021