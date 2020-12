Pontosították, nem minden allergiásnak ellenjavallott a Pfizer oltása

A polietilén-glikol, egy a védőoltást stabilizáló anyag okozhatott erőteljes allergiás reakciót annál a két brit egészségügyi dolgozónál, akik az első között kapták meg a világon a Pfizer és a BioNTech közösen fejlesztett vakcináját, tudósít a Reuters cikke. Az adalékanyag más vakcinákban nem található meg, a klinikai kísérletek legutolsó fázisából pedig kimaradtak a korábban erőteljes allergiás reakciót megélt önkéntesek, így történhetett meg az, hogy erre korábban nem derült fény.

Mindennek tükrében a brit gyógyszerszabályozási ügynökség (MHRA) finomított első ajánlásán, már nem beszélnének le mindenkit az oltásról, akinek valamilyen erőteljes allergiás reakciója volt már életében.

Több az előny

“Azok a személyek, akik korábban vakcina beadása, gyógyszer bevétele vagy élelmiszer fogyasztása után anafilaxiás sokkal reagáltak arra, nem kellene, hogy megkapják a Pfizer és a BioNTech vakcináját" - pontosított June Raine, az MHRA vezetője.

"A legtöbb ember nem reagál így az oltásra, melynek előnyei a Covid-19-cel szembeni védelem által nagyobbak a rizikónál"

- tette hozzá.

Az anafilaxiás sokk az immunrendszer túlzott reakciója, amely súlyos és néha életveszélyes is lehet. Az újabb tudósítások szerint Nagy-Britanniában egy harmadik oltott személynél is felmerült, hogy a védőoltásra allergiás reakcióval válaszolhatott szervezete.

Az egyszerű allergia nem gond

Paul Turner allergológus-immunológus, az Imperial College London munkatársa, aki az MHRA tanácsadója volt a friss iránymutatás kialakításában, úgy fogalmazott: ahogyan több információhoz jutottak, fény derült arra, hogy az eredeti aggodalom, mely szerint mindenki érintett lehet az ellenjavallatban, akinek volt már allergiás reakciója, aktualitását vesztette.

"Az olyan összetevők, mint a polietilén-glikol, amelyről úgy véljük, felelős az allergiás reakcióért, nem hozhatók összefüggésbe ételallergiás esetekkel."- fogalmazott.

"Azoknak sem kell aggódniuk, akik egy gyógyszerre allergiásak"

- tette hozzá.

Mint azt nyilvánosságra hozták, a kísérletek során az önkéntesek 0,63 százalékánál jelentkeztek allergiás tünetek a vakcinával oltottak csoportjában, és 0,51 százaléknál a placebóval ellátottak közül. Ez nagyon alacsony aránynak számít.

Amerikai is mérlegel

Anthony Fauci, az Egyesült Államok vezető infektológusa, a Fehér Ház járványügyi tanácsadó csapatának tagja aggodalmát fejezte ki egy beszélgetésben a briteknél tapasztat allergiás reakciók miatt a Daily Mail írása szerint, bár nem lepte meg a dolog, és azt is aláhúzta, hogy az ilyen esetek nagyon ritkák, ráadásul Nagy-Britanniában is olyanokkal történtek meg, akik korábbi hasonló reakcióik miatt epinefrines öninjekciót vagy ahhoz hasonló szert tartottak maguknál. Valószínűsítette azt is, hogy a brit esetek fényében Amerikában az anafilaxiás sokkot átéltek kezdetben nem kapják majd az oltást, vagy úgy adják be nekik, hogy az esetleges sokk kezelésére szolgáló készítmény is készenlétben van. Az anafilaxiás sokk Okozhatja gyógyszer, élelmiszer, rovarcsípés, vegyszer vagy valamilyen fizikális behatás. Tünete sokféle lehet: kiütés viszketés, szédülés, remegés, ájulás, gyengeség, zavartság, nehézlégzés, zsibbadás, nyelési nehézségek, hányinger, hányás, hasi fájdalom, a nyelv, a gége vagy az ajak duzzanata, légzés- és keringészavar, vagy légzés- és keringésleállás. A tünetek tapasztalása esetén mentőt kell hívni, illetve biztonságos környezetet kell teremteni, kényelmes testhelyzet kialakításával. Keringés- vagy légzésleállásnál meg kell kezdeni az újraélesztést.

