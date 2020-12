A „mindent” jelentheti az 5 százalék az RMDSZ-nek

Várhatóan a jelenleg kisebbségben kormányzó Nemzeti Liberális Párt kaphat majd kormányalakítási jogot a vasárnapi román parlamenti választás után – mondta az InfoRádiónak Illyés Gergely politológus, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársa. Úgy látja, a párt biztosan koalícióra kényszerül majd, amibe Traian Basescu volt államfő pártja a Népi Mozgalom, a teljes politikai elit leváltását zászlajára tűző Mentsétek meg Romániát Szövetség, valamint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség is bekerülhet .

„A román pártok abban érdekeltek, hogy

minél kevesebb román párt legyen a kormánykoalícióban,

és ennek érdekében egymást próbálják majd kiszorítani. Persze az a kérdés, hogy mit mond majd a matematika – fogalmazott a szakértő. – Hogy szükség lesz-e az RMDSZ szavazataira feltétlenül a kormánytöbbséghez, vagy tulajdonképpen ki is lehetne hagyni.”

A magyar politikai szervezetek idén közösen indulnak a parlamenti választásokon. Bár ez megegyezik a szavazók akaratával, korántsem biztos, hogy több magyar képviselő kerül az országgyűlésbe – mondja Illyés Gergely.

„Folyamatosan az a tét és a kérdés, hogy vajon az 5 százalékos parlamenti küszöböt meg tudja-e ugrani az RMDSZ, függetlenül attól, hogy éppen milyen viszonyban van a kisebb pártokkal. Hiszen nem elfelejtendő, hogy jogilag most is egy RMDSZ-lista lesz” – jegyezte meg a politológus, aki szerint

a járvány miatt vélhetően alacsony lesz az országos részvétel,

és ennek megfelelően a magyaroké is.

A járvány miatt egyébként több települést is vesztegzár alá vontak Romániában. Az államfő azonban kijelentette, hogy az ott élők is akadálytalanul leadhatják voksukat a választásokon. RMDSZ: boszorkányüldözés Kárpátalján Kelemen Hunor mélységes felháborodásának adott hangot amiatt, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat fegyveres kommandósai hétfőn megszállták több kárpátaljai magyar intézmény székhelyét és Brenzovics Lászlónak, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökének a lakását. Az RMDSZ elnöke kinyilvánította szolidaritását. „Bízom benne, hogy nemcsak mi, a Kárpát-medencében élő magyarok tesszük ezt szóvá, hanem a nemzetközi közösség is. (...) Az RMDSZ mindent megtesz annak érdekében, hogy a nemzetközi közvélemény értesüljön erről a boszorkányüldözésről. A Kárpát-medencében élő magyarokat arra kérem, álljunk ki egy emberként kárpátaljai barátaink mellett, üzenjünk közösen: eddig és ne tovább!” – idézte Kelemen Hunort az RMDSZ közleménye. A Fidesz-KDNP közleménye szerint "Kárpátalján polgárháborús helyzetet alakított ki az ukrán hatalom", míg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt közölte, "Ukrajna, egy nem NATO-tagország támadást indított egy NATO-tagországhoz tartozó nemzeti kisebbséggel szemben." Arra kérte az atlanti szervezet tagállamait, mutassák ki szolidaritásukat.

Nyitókép: MTI/Kiss Gábor