2021 harmadik negyedévére állhat rendelkezésre annyi vakcina az USA-ban, hogy az emberek visszatérhessenek a járvány előtti mindennapi élethez – jósolta Robert Redfield, az amerikai járványügyi hatóság (CDC) vezetője egy szenátusi meghallgatáson a Portfolio szerint. A hatóság azzal számol, hogy még idén engedélyt kap is egy vakcina, akkor is elsősorban a legveszélyeztetettebbek juthatnak hozzá novemberben vagy decemberben.

Tömegesen azonban csak jövőre lesz elérhető az oltás, és akkortól lehet arra számítani, hogy az amerikaiak visszatérhetnek a járvány előtti mindennapi életükhöz.

A CDC igazgatója ezzel nyilvánosan ellentmondott Donald Trump elnöknek, aki továbbra is folyamatosan azzal kampányol az újraválasztása érdekében, hogy már idén mindenki rendelkezésére áll majd az oltás. A The New York Times és az USA Today tudósítása nyomán a 444.hu arról írt, hogy Trump a meghallgatást követően arról beszélt újságírók előtt, szerinte ez egyszerűen téves információ, amit a CDC igazgatójával is közölt, amikor a meghallgatás után felhívta.

Trumpnak azzal is problémája volt, hogy Redfield a meghallgatáson úgy nyilatkozott, amíg előfordulhat, hogy a a vakcina nem mindenkiből vált ki immunválaszt - vagyis védi meg a fertőzéssel szemben -, addig a megfelelően hordott szájmaszk nagyobb védelmet jelent. Az elnök szerint ugyanis a maszk nem olyan fontos, mint a vakcina. Márpedig a maszkviselés Amerikában már jó ideje átlépte a járványvédelem szintjét, és ideológiai kérdéssé vált, jócskán hozzájárulva egyébként a fertőzés terjedéséhez.

