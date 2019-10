Skóciában elbukott egy fontos brexitügyi kereset

Az Edinburghban ülésező Court of Session tanácsához jogászok és skót parlamenti képviselők terjesztették be az indítványt.

Azt kívánták kimondatni a bírósággal, hogy Boris Johnson brit miniszterelnököt jogi eszközökkel kényszeríteni lehet a brit EU-tagság jelenleg október 31-én esedékes megszűnésének halasztására, ha a jövő hét végéig nincs megállapodás az EU-val a kilépési feltételekről.

A londoni alsóház - a kormányzó Konzervatív Párt számos képviselőjének támogatásával - a múlt hónap elején elfogadta azt az ellenzéki kezdeményezésű törvénytervezetet, amelynek alapján ha október 19-ig a brit parlament nem járul hozzá egy új Brexit-megállapodáshoz és a megállapodás nélküli brexithez sem, Johnsonnak kezdeményeznie kell az EU-nál a kilépés elhalasztását három hónappal, vagyis 2020. január 31-ig.

A skóciai polgári főbírósághoz benyújtott kereset kezdeményezői azt szerették volna elérni, hogy a törvénynek külön bírósági végzés szerezzen érvényt, ha Boris Johnson erre nem lenne hajlandó. Érvelésük szerint Johnson több nyilatkozata is arra enged következtetni, hogy a miniszterelnök megbízhatatlan brexit-ügyben, és így nem lehet bízni abban sem, hogy tartja magát a törvényhez.

A Court of Session eljáró bírája által hétfőn ismertetett végzés szerint azonban nem fér kétség ahhoz, hogy a brit kormányfő elkötelezte magát a rendezetlen brexitet tiltó és megállapodás híján a kilépés halasztásának kezdeményezését előíró törvény végrehajtása mellett.

A bírósági határozat előzményeként a brit kormány jogi képviselői a múlt héten, a kereset tárgyalásának kezdőnapján olyan dokumentációt terjesztettek be a skóciai bíróság elé, amely szerint ha a rendezetlen Brexit tilalmáról szóló törvény egyik feltétele sem teljesül - vagyis az előírt határidőig nincs elfogadott Brexit-megállapodás és a parlament addig nem járul hozzá a megállapodás nélküli kilépéshez sem -, Boris Johnson legkésőbb október 19-én elküldi a Brexit halasztását kezdeményező levelet az uniós állam- és kormányfők alkotta Európai Tanács elnökének.

A dokumentum tartalmazza azt is, hogy ha az Európai Tanács hozzájárul a kilépés elhalasztásához, a brit kormányfőnek kötelessége haladéktalanul tájékoztatni az Európai Tanács elnökét arról, hogy az Egyesült Királyság is beleegyezik az uniós testület által jóváhagyott halasztásba.

A legfőbb skóciai polgári bíróság hétfői végzése szerint mindezek alapján nincs szükség kényszerítő jellegű rendelkezésekre a brit kormánnyal vagy személyesen a miniszterelnökkel szemben.

Boris Johnson az utóbbi hetekben többször is határozottan leszögezte, hogy semmilyen körülmények között nem lesz hajlandó a brexit halasztásának kezdeményezésére, és a brit EU-tagság október 31-én mindenképpen megszűnik, akár megállapodással, akár anélkül.

Johnson ugyanakkor folyamatosan hangoztatja azt az álláspontját is, hogy tartja magát a megállapodás nélküli Brexitet tiltó törvényhez.

A brit miniszterelnök eddig nem részletezte, hogy ezt a nyilvánvaló ellentmondást miképp oldaná fel.

A skóciai bíróság hétfői végzése szerint mindazonáltal ezek "politikai jellegű" megnyilatkozások, és a brit kormány egyértelmű biztosítékokat adott arra, hogy tartja magát a rendezetlen brexitet tiltó törvényhez.

A kereset beterjesztői közölték, hogy a héten fellebbezést nyújtanak be a végzés ellen a Court of Session saját fellebbviteli fórumához, mivel továbbra is kétségesnek tartják, hogy a brit kormány tartja magát ehhez a törvényhez.

Nyitókép: Pixabay