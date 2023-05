Exkluzív: 25 évet álmodott, 2 évet várakozott a Mol, hogy bevásárolhasson Szlovéniában

Bevásárolhat a Mol a szlovéniai OMV-be, erre most már az Európai Bizottságtól is megvan az engedély - írta meg az InfoRádió is. A lehetségessé vált tranzakció részleteiről Ratatics Péter, a Mol Magyarország operatív működéséért felelős ügyvezető igazgatója számolt be az InfoRádiónak.

"Ezzel a döntéssel egy 2 éves folyamat végére tudunk pontot tenni: 2011 júniusában írtuk alá az OMV-vel az OMV Slovenija adásvételi szerződését, majd ezt követően egy versenyhatósági ellenőrzés kezdődött a szlovén piacon, a szlovén versenyhatóság az Európai Bizottság segítségét kérte az ügy elbírálásában."

Szlovéniában ezzel a piac 3 szereplősről 2 szereplősre változott. A szlovén Petrol meghatározó szereplő marad 60 százalékos részesedéssel, illetve az OMV mögött a Molnak eddig is volt 10 százaléknyi piaci részesedése, így tehát a 30 és 10 százalék összeolvadt – ennek hatását vizsgálta hosszasan az Európai Bizottság.

KAPCSOLÓDÓ Fellélegezhet a Mol, megkapta a zöld lámpát Az Európai Bizottság véglegesen jóváhagyta, hogy a Mol felvásárolja az OMV Sloveniját.

Arról, hogy milyen lépések állnak még a Mol előtt, elmondta: a meglévő 53 Mol-kút mellé 119 OMV-st vesznek át, majd mintegy 3 hónapon belül az új hálózat 39 kútját tovább kell értékesítenie a cégnek, ezt pedig a Shell olajvállalattal írta alá a Mol a közelmúltban.

Ezt követően a Petrolnak marad a mintegy 30 százalékos piaci részesedése, és ősztől 133 töltőállomás lesz Szlovéniában a Mol birtokában, amivel a Petrollal szemben erős versenyt fognak támasztani.

A kútátvétel június 30-ával zárul, a Shellnek való továbbértékesítés pedig szeptember-októberben történik meg.

Az elmúlt időszak felvásárlási-terjeszkedési szempontból rendkívül aktív volt a Mol életében, tavaly decemberben ugyanis 420 lengyel töltőállomásra tett szert a vállalat, most pedig a vállalat 25 éves "álma" valósul meg Szlovéniában. Más országokban is aktívak, de nincs szó egyéb akvizícióról, inkább a már meglévő hálózat fejlesztésére koncentrálnak.

