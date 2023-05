Megállapodott a Mol a horvátországi olajszállításokról

A Janaf horvát olajvezeték-üzemeltető bejelentette, hogy olajszállítási és tárolási szerződést kötött a Mollal. Az ügyben több hónapja zajlottak a tárgyalások, és a magyar fél uniós szinten is sérelmezte, hogy a horvátok rendkívül magas árat kérnek a szállításokért. Az innen érkező olaj Magyarországon kívül a szlovák Mol-cégnek is kulcsfontosságú, különösen most, hogy a Barátság olajvezeték működésével kapcsolatban a tranzitdíjas elszámolási vitán kívül politikai aggályok is felmerültek Ukrajna és Magyarország között.

A megállapodások értelmében

a Janaf 2,9 millió tonna olajat szállít, és 79 385 köbméter olajat fog tárolni a Krk szigeten található Omisalj terminálon, valamint 70 000 köbméter nyersolajat a Sisak terminálon

- írta a Portfolio. A Mol nevében az üzleteket a társaság anyavállalatának, továbbá a Moltrade Mineralimpex Trading kereskedelmi egységének, valamint a Mol szlovákiai leányvállalatának, a Slovnafta olajfinomító vállalatnak a tisztviselői írták alá - tette hozzá a Janaf.

Az ügylet pénzügyi vonatkozásáról nem adtak információkat.

