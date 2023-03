Megszólalt az MNB az SVB csődje ügyében

Két nap alatt omlott össze az amerikai Silicon Valley Bank (SVB), amelynek ügyfelei főként technológiai cégek, kockázati tőkebefektető társaságok, valamint prémium borászatok voltak, illetve tehetős magánszemélyek a technológiai iparág világából. A befektetők aggodalmát fokozza továbbá, hogy az USA egy másik pénzintézete, a Signature Bank is bajba került.

A két amerikai hitelintézet, a Silicon Valley Bank, illetve a Signature Bank tevékenységi engedélyének visszavonása nincs közvetlen hatással a magyarországi bankpiacra – közölte a napi.hu-val a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

A hazai hitelintézetek egészséges hitelezési és mérlegadatokkal rendelkeznek, működési mutatóik pedig még a 2008. évi válságidőszakkal összehasonlítva is megbízhatóbb képet mutatnak. Emlékezetes az is, hogy a hazai bankpiac szereplői a közelmúlt újabb krízisei, így a pandémia hulláma, illetve az orosz–ukrán háború kitörése időszakában is folyamatosan, megbízhatóan szolgálták és szolgálják ki lakossági és vállalati ügyfeleik igényeit – hívták fel a figyelmet a jegybanknál.

A magyar bankszektor stabilitását jelző mutatói közül a konszolidált tőkemegfelelési mutató mintegy másfélszerese a 15 évvel ezelőttinek és a jegybank felügyelete alá tartozó intézmények az előírt tőkekövetelmény-szint felett még további mintegy 1500 milliárd forintot meghaladó szabad tőkével rendelkeznek, tértek ki rá. Hozzáteszik: a likviditási tartalék pedig bőségesen az előírt szint feletti volumenű és mértéke hosszabb ideje érdemben nem változott.

Kitértek rá, az MNB folyamatos felügyeléssel, éves ütemterve alapján megszabott, illetve egyéb vizsgálatokkal folyamatosan ellenőrzi a hazai hitelintézetek megbízható működését.

Nyitókép: MTI/EPA/C. J. Gunther