A svájci bankmentés ellenére még mindig nyugtalanok a pénzpiacok, az olajár is megborult

A svájci kormány beavatkozása nyomán jóval a piaci érték alatt vásárolta meg a bajba került, 167 éves Credit Suisse bankot legnagyobb hazai versenytársa, a UBS. A kabinet által kikényszerített ügyletben 3,25 milliárd dollár lett a vételár. A UBS a Credit Suisse közel 5,5 milliárdos adósságát is átvállalta.

Előzőleg a svájci központi bank még 54 milliárdos hitellel próbálta talpon tartani a Credit Suisse-t, de a bank papírjai olyan szinten kezdtek elértéktelenedni, hogy radikálisabb lépésre volt szükség. Alain Berset svájci elnök szerint ez volt "a legjobb megoldás helyreállítani a pénzpiacok bizalmát, és kezelni a Svájcot és polgárait fenyegető kockázatokat".

A hétfő reggeli európai piacnyitás előtti megállapodás különösen fontos volt, mivel

a Credit Suisse sorsa Svájcon túl is kifejti hatását.

A bankot a Silicon Valley Bank összeomlása után érte el a vihar, és helyzete felerősítette a nemzetközi bankrendszerben terjedő "járvánnyal" kapcsolatos aggodalmakat. A Pénzügyi Stabilitási Tanács nevű nemzetközi szerv szerint a Credit Suisse a globális bankrendszer harminc rendszerszintűen fontos hitelezőjének egyike.

A mentőakció ellenére azonban a londoni tőzsde FTSE indexének banki részvényei és az olajárak is zuhantak. Az ázsiai piacok esését követően a FTSE banki részvényei a nyitás után 6,2 százalékkal estek. Ezek között a UBS-papírok a nap elején 12 százalékos veszteséget produkáltak, de később valamennyit visszanyertek korábbi értékükből. A briteknél külön aggodalom, hogy a svájci bankfúzió a két intézmény által Londonban alkalmazott körülbelül tízezer dolgozó esetében néhány ezer állás elvesztéséhez vezethet.

Eközben az olajárak két éve a legalacsonyabb szintre süllyedtek, mivel a növekvő befektetői aggodalmak csökkentették a kockázatosabb eszközök, például a nyersanyagok iránti étvágyat.

A Brent típusú kőolaj hétfő délelőtt 3,1 százalékkal esett vissza hordónkénti 70 dolláros árra.

A banki mentőakció ellenére nem nyugatja a befektetőket, hogy gyakorlatilag nullát érnek azoknak a papírjai, akik 17 milliárd dollár értékben, úgynevezett AT1-kötvényeikkel támogatták a Credit Suisse-t. Mindez újabb aggodalmakat keltett a nagybankok által kibocsátott magas hozamú adósságok kockázataival kapcsolatban.

A UBS-Credit Suisse-ügylet annyira sürgős volt, hogy Svájcban még törvényt is módosítanak, hogy ne legyen szükség a részvényesek szavazására – amivel értékes időt vesztettek volna. A kivásárolt bankot már 2020-ban megrengette két botrány, az ügyfelek pedig tavaly már több milliárd frankot vettek ki, mert aggódtak a pénzügyi helyzete miatt.

A mostani aggodalmak közepette az amerikai Federal Reserve, a Bank of England, az Európai Központi Bank, a Bank of Canada, a Japán és a Svájci Központi Bank is összehangolt lépéseket tesz hazai bankrendszere likviditásának fenntartására.

Nyitókép: Getty Images/ Dan Kitwood