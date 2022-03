Szakértő a putyini gazdasági intézkedésekről: "pánik van Oroszországban"

Újabb intézkedést vezettek be Oroszországban a pénzügyi rendszer védelmében: 30 százalékos jutalékot vetettek ki a magánszemélyek valutavásárlásaira. Korábban már megtiltották az oroszoknak, hogy pénzt utaljanak külföldre és legfeljebb 10 ezer dollárral hagyhatják el az emberek az országot.

Deák András Oroszország-szakértő szerint kérdéses, hogy mire lesz elég ez a lépéssorozat.

"Ezeket biztosan meg kellett hozni a jelen helyzetben, más kérdés, hogy mennyire elégségesek. Jelenleg egyébként is leállt a devizaforgalom Oroszországban, nyilvánvalóan van pánik az országon belül,

megpróbálnak minél több pénzt kimenekíteni onnan, közben megpróbálják fenntartani a normál tevékenységet, importálni akarnak devizáért dolgokat, így a tartalékokat meg kell őrizni"

- szögezte le érdeklődésünkre a szakértő.

Szerinte tulajdonképpen gazdasági hadviselés is zajlik a háttérben, de nem tudni, ez elég lesz-e az összeomlás elkerüléséhez.

A rubel közben meggyengült, az import pedig ténylegesen leállt, de előbbit Deák András nem sorolná a legfőbb hatások közé.

"Már csak azért sem, mert ilyen már többször történt az országgal, nagy a tapasztalat, 1998-ban volt egy államcsőd, 2008-ban is hasonlóan gyengült a rubel, 2014-ben is. Ennél fontosabb, hogy rengeteg cég leállította a termelést, vagy egész egyszerűen nem hajlandóak alkatrészeket eladni Oroszországnak, és a szereplők között nagy játékosok is vannak, Boeing, Airbus, informatikai cégek, az IKEA pedig csak hab a tortán. A következmény az lesz, hogy bizonyos dolgokat nem fognak tudni üzemeltetni. A probléma nagyon sokrétű, összetett, bonyolult, és nagyon az elején vagyunk" - nyomatékosította Deák András.

Végítéletet azért nem mondana, de 2-3-4 hónapra nagy probléma áll elő szerinte.

Rövidtávú helyzetkezelés lehet a

rubelnyomtatás,

így az infláció tényleg nagyon el fog szabadulni.

Hogy most lehet-e államcsőd, arról így vélekedett:

"Államcsődnek azt hívjuk, amikor az állam nem képes állni a vele szemben fennálló követeléseket. Az orosz államnak külföld irányában viszonylag alacsony az államadóssága, e tekintetben az államkötvényekkel kapcsolatos nemfizetésnek nagyon nagy jelentősége nincs. Amúgy sem venne most senki orosz államkötvényt. Elsődleges kérdés valóban az, hogy a fizikai pénzforgalom fenntartható-e az országban, lesz-e kellő mennyiségű deviza."

A Visa és a Mastercard kártyakibocsájtók felfüggesztik oroszországi tevékenységüket az Ukrajnában zajló orosz hadművelet miatt. A Visa közleménye szerint ügyfeleivel és partnereivel egyeztetve a napokban le fog állítani minden tranzakciót Oroszországban. Figyelmeztetett, hogy az Oroszország területén kívül működő pénzintézetek által kiállított Visa bankkártyák nem fognak többé működni Oroszországban, illetve az orosz bankok által kiállított bankkártyák sem külföldön. A Mastercard hasonló bejelentést tett, hogy megszünteti az orosz bankok által kiállított bankkártyák hálózati támogatását. Hozzátette, hogy a külföldön kiállított Mastercard bankkártyák nem fognak működni az orosz üzletekben, illetve ATM-ekben. Leálló gázszállítás a Jamal vezetéken - következmények



"A Jamal vezetéken a szállítás csökkentését már ősz óta csinálják. Arról van szó, hogy a Jamal vezetéken a lengyelek hoztak olyan intézkedéseket tavaly, ami nem tetszett az oroszoknak. Önmagában tehát nem hír, hogy nem Lengyelország felől ment Németországba a gáz, hanem visszafelé, de ha az oroszok a hosszú távú szállítási szerződéseket sem tartják be, az egy új helyzet lenne, a dolgokat végig kell gondolni. De ha csak ilyen kevés gázt szállít Oroszország a Jamal vezetéken, arra nincs szükség. Magyarország gázhozzáférésének jó része pedig délről jön, nem nagyon érint EU-s országokat, leszámítva Bulgáriát. Ha minden szerződést levágnak, nagyon nagy bajban leszünk, ha nem is nyáron, de jövő télen biztosan." A minap az Infostart is írt arról, hogy záródnak az orosz gázcsapok, azonban a helyzet egyre rosszabb.

