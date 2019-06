Itt a bejelentés, indul a szuperállampapír

A papírt 100 milliárd forintos keretösszeggel hirdetik meg, a kamatozása fix, lépcsős lesz. Varga Mihály pénzügyminiszter és a Tátrai Bernadett, a Fundamenta-Lakáskassza elnök-vezérigazgatója közös sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a Fundamenta is beszáll a Magyar Állampapír Plusz értékesítésébe.

A Portfolio.hu tudósításában emlékeztet arra, hogy a múlt héten kihirdetett 13+1 gazdaságélénkítő pontból a plusz egy pont a lakossági állampapír.

A pénzügyminiszter elmondta, hogy az 5 éves futamidő alatt a papír egy átlátható, kamatadómentes, lépcsős kamatozású konstrukcióról van szó. A kötvény értékesítésébe a Magyar Posta is bekapcsolódik, új szereplőként pedig a Fundamenta is ott lesz a lakástakarékpénztárak között.

Varga Mihály elmondta még, annak ellenére, hogy a futamidő öt év, a körvény a rövid távú megtakarítók számára is kedvező, mert a visszaváltási árfolyamok miatt már rövid időn belül veszteség nélkül visszaváltható a papír.

A Fundamenta-Lakáskassza elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy 2000 fős személyi bankár hálózatuk az állampapírok értékesítéséből külön vizsgát tett, így érdemben hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy az ügyfelek számára az otthonaikba is el tudják vinni ezt a konstrukciót. Tátrai Bernadett elmondta, hogy tapasztalataik szerint az ügyfelek már nem csak egy megtakarítási formát vesznek igénybe, hanem többet is, a céljaiknak megfelelően. Egyre többen képesek nagyobb összeget is megtakarítani.

