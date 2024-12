Törölték a szilvesztert Skóciában és több angliai településen, de a "tüzes fejűek" kitartanak

Skócia fővárosa, Edinburgh mindig csodálattal tölti el a turistákat, de az „Európa legnagyobb szabadtéri szilveszterére” érkezők ezúttal hoppon maradtak. Hiába a színpadok, a próbák és a hazaiak (kissé korosodó) formációja, a Texas beharangozott koncertje, az időjárás közbeszólt.

Az Edinburgh-i vár és a Balmoral Hotel ikonikus óratornya 2024. január 1-jének első másodperceiben, az újévi tűzijáték idején (Fotó: Jane Barlow/PA Images/Getty Images)

Az már hétfőn világos volt, hogy lőttek a tűzijátéknak, mert a brit meteorológiai szolgálat sárga jelzést adott ki Skócia nagy részére. A londoninál sokkal nagyobb kiterjedésű (és békésebb, vidámabb hangulatú) szilveszteri ünneplésre várókkal közölték, hogy inkább maradjanak tető alatt.

„Olyan, mintha elakadtunk volna, pedig nem is olyan rossz az idő” – mondta a Telegraphnak Neeraj Krishnan, aki a párjával érkezett Skóciába Londonból.

Edinburgh's torchlight procession is a spectacular event held during Hogmanay (New Year) celebrations.



Participants carry torches through the city,creating a mesmerizing display of light.

It's a traditional and festive way to welcome the new year in Scotland's capital.



?????????? pic.twitter.com/WOPuKDxN2G — ????? ??? ????? ??????? (@ScottishRidire) December 30, 2024

Billy Connolly, a meglehetősen szabadszájú skót humorista is megnyilvánult, amikor közölte: nem bírja a meteorológusokat, akik „rossz időnek” nevezik az esőt. „Nincs rossz idő, csak rossz ruha. Szerezzetek be egy szexi esőkabátot és éljetek egy kicsit!” – mondta az immár 80 éves komikus, akinél évekkel ezelőtt rákot, majd Parkinson-kórt állapítottak meg.

Here we have a very typical Scottish attitude to bad weather and one I grew up with. In my experience most Scots don't really believe in bad weather, so is it any wonder that conspiracies are running rampant as to why the Hogmanay celebration in Edinburgh has been cancelled ? pic.twitter.com/Qon1ZR92XM — JayTheDeepMinded (@jay_deepminded) December 31, 2024

Edinburgh példáját követték a szervezők az angliai Newcastle, Blackpool, Rippon és a walesi Bangor városaiban, illetve a Wight szigeten is. A londoni városvezetés pedig jelezte, hogy „figyelemmel kíséri a helyzetet”.

A dél-angliai, tengerparti Lowestoft hatóságai kreatív módon január 4-re tették át a meghirdetett „újévi mulatságot és tűzijátékot”. Ugyancsak a déli parton, Brightonban hatalmas hullámok zúdultak a strandra.

Winston Churchill szülőhelyén, a patinás woodstocki Blenheim Palota parkjában kikapcsolták az úgynevezett fényösvényt és visszafordították a látogatókat. Viszont az Oxfordshire grófságban található komplexum más épületei és korcsolyapálya is látogathatók voltak.

Az egyik kivétel az angliai Allendale falu volt, ahol a helyiek közölték: makacsul tartani fogják magukat a hagyományhoz, ami abból is áll, hogy lovagi ruhás és más kreatív öltözékekbe bújt férfiak hatalmas, lángoló fatálakkal a fejükön vonulnak fel.

A hidegben és esőben edzett manchesteriek is mulatozhatnak, náluk sem törölték a szilveszteri eseményeket, és a tűzijátékot egyszerűen átvitték egy másik helyszínre.

My wish for next New Year’s Eve is to head for the hills in Northumberland for the Allendale Tar Bah’l fire parade! pic.twitter.com/pJf0Lv544Z — DreamSwarm (@Dream_Swarm) December 31, 2023

Kedden már szinte az egész szigetországban érvényben volt a Brit Meteorológiai Szolgálat különböző jelzéseinek valamelyike.

Közlekedési nehézségek, nem csak az időjárás miatt

Az autósokat közben figyelmeztették, hogy újév napján áradásokra számíthatnak, különösen a folyó-menti utakon a kitartó esőzés miatt.

A reptereken viszont javult a helyzet: a hétvégén 350 járatot töröltek a fontosabb londoni légikikötőkben a köd miatt, de kedden már kevesebb volt a késés.

Flood alerts and warnings are being put in place due to heavy and persistent rain across the North of England, Pennines and parts of the Midlands.



If you're going out to celebrate the New Year, make sure to plan ahead.



Check for flooding near you: https://t.co/qP9rpumIij pic.twitter.com/t3qiFMNpKX — Environment Agency (@EnvAgency) December 31, 2024

Időközben a vasúti dolgozók – pontosabban a számtalan vasúti cég egyikének alkalmazottai –, akik az elmúlt években már alaposan belejöttek a sztrájkolásba, az év utolsó napján munkabeszüntetésre adták a fejüket.

Az Avanti West Coast dolgozói január 2-án sem dolgoznak, mert jelentős pótlékot (300 fontot) akarnak kiharcolni olyan esetekre, amikor a szabadnapjukon hívják be őket.