António Costa: köszönjük Magyarország!

Az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke az X közösségi oldalon mondott köszönetet a magyar miniszterelnöknek és a december 31-ig tartó, féléves uniós tanácsi elnökség levezetését végző magyar diplomatáknak.

"Köszönjük Orbán Viktornak és a magyar elnökségi csapatnak a tanács elnökségének hat hónapja alatt végzett munkát" - fogalmazott Costa.

Thank you, @PM_ViktorOrban and the @HU24EU team, for your work during the 6 months of your presidency of the Council.



A heartfelt welcome @poland25eu and @donaldtusk. I look forward to working with you for a safer and more secure Europe.



Köszönjük, Magyarország!

Witaj, Polsko. pic.twitter.com/7MJEfvceBB