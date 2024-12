Áram nélkül maradt szilveszterre Puerto Ricó

Hálózati hiba miatt összeomlott az áramellátás Puerto Ricóban helyi idő szerint kedden, így az Egyesült Államok társult államának számító sziget túlnyomó részén sötétben köszöntik az új évet. A meghibásodás miatt az erőművek és a magángenerátorok működése is leállt.

A LUMA az áramkimaradás után kiadott közleményében kiemelte: valószínűleg 24-48 órába telik majd a szolgáltatás helyreállítása. Az áramkimaradás okának felderítésére indított előzetes vizsgálatok egy föld alatti vezeték meghibásodására utalnak - tették hozzá.

?Update: Puerto Rico goes Dark!! 1.3 million people, 80% of entire island of Puerto Rico, without power as US territory plunges in complete darkness on New Year Eve!! pic.twitter.com/o2Zoz8W8fA