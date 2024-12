Elkezdődött 2025: a Karácsony-szigeten már újév van

Már 2025-öt írnak egy kicsiny csendes-óceáni szigeten, Kiritimatin, más néven a Karácsony-szigeten.

A Hawaii és Ausztrália között körülbelül félúton fekvő, mindössze 7300 lakosú atollon közép-európai idő szerint 11 órakor köszöntött be az új év, elsőként a Föld lakott területei közül. A dél-csendes-óceáni sziget a több időzónán átívelő, az Egyenlítő térségében elterülő Kiribati szigetország legkeletibb szigete.

HAPPY NEW YEAR! ? Kiribati’s Christmas Island just kicked off 2025 as the first place in the world to celebrate! ?✨ pic.twitter.com/ZXqZEcOWWr