Halálút a Bakonyban: az egyik kanyarban gyanúsan sok a súlyos baleset

A 82-es főút Veszprémet és Győrt köti össze, átvezet a Bakony hegyein és régóta túlterheltnek tartják.

A cseszneki szerpentin sajnos már több tragédia helyszíne volt. Ráadásul most egy ehhez közeli rész került be többször baleset miatt a hírekbe. Zirc határában, egészen közel Zirc-Kardosrét Győr felőli végéhez van ugyanis egy veszélyes kanyar, két meredek rész között.

Itt található a Fekete-ér feletti híd is, ezért a helyiek szerint előfordul, hogy ezen a helyen akkor is lefagy az út, ha máshol nem, illetve itt a sózás sem mindig úgy működik, mint máshol - olvasható a VEOL cikkében.

December 6-án, mikuláskor egy busz és egy személyautó ütközött össze az említett kanyarban havazás közben és a baleset során egy ember sajnos a helyszínen életét vesztette.

A halálos ütközés után nem sokkal, december 24-én, szenteste napján árokba borult, a feje tetején állt meg itt egy személyautó.

Korábban is több baleset történt ezen a részen, ez a szalagkorláton is látszik.

Kérdezték a közútkezelőt

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. válasza szerint a 82-es főút Zirc térségében található útszakasza a domborzati viszonyokat figyelembe véve halad. "Az út állapota megfelelő, az összes szükséges forgalomtechnikai jelzés megtalálható, az útkanyarulat előtt mindkét irányból az ívre figyelmeztető KRESZ-táblák vannak kihelyezve, a Fekete-ér feletti, legalacsonyabban fekvő részen szalagkorlát van telepítve, illetve a szakaszon végig, mindkét irányban vannak útszéljelző elemek is. Az útszakasz kiépítettsége megfelel a jogszabályi előírásoknak" – sorolta a közútkezelő a laphoz eljuttatott tájékoztatásban.

"A téli időszakban több szempontból is kiemelten kezeljük ezt a szakaszt. Egyrészt mivel két számjegyű főútról van szó, ami a Bakony egyik legfontosabb útja is, a beavatkozási rangsorban első helyen szerepel a térségben. Az is elmondható, hogy a preventív, megelőző síkosságmentesítési munkáknál pont az ehhez hasonló szakaszok élveznek prioritást. A december 6-i sajnálatos tragédia előtt nem sokkal munkagépünk a fedélzeti GPS- és flottamenedzsment-rendszereink adatai alapján is ezen a szakaszon, ebben az ívben is végzett hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálta, így arról ők adhatnak további információkat. Ez igaz a december 24-i esetre is, amelyhez kapcsolódóan fontos megjegyezni, hogy akkor csapadékmentes és száraz volt az időjárás."

"Az ehhez hasonló balesetek szinte kivétel nélkül elkerülhetőek lennének, ha az autósok a kihelyezett jelzéseknek megfelelően, a sebességhatárokat betartva és az aktuális út- és látási viszonyokat figyelembe véve vezetnek" – áll a Magyar Közút közleményében.