Soha nem volt még ilyen karácsonyi fogyasztási őrület

Az év legerősebb időszakának kellős közepén vagyunk a kiskereskedelemben, az ezüst- és az aranyhétvége közötti napokban - mondta az InfoRádiónak a Magyar Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

"Már novemberben a Black Friday időszaka is nagyon erős volt, a webáruházak mérlegében az is egy csúcs lesz" - hívta fel a figyelmet Vámos György, aki szerint az offline kereskedelem is felzárkózott az online-hoz november végén.

Az igazi rohamot már látni a boltokban, a szokásosnál hosszabbak a sorok - a munkaerőhiány miatt is -, "de hát a karácsony már csak ilyen" - jegyezte meg Vámos György, aki rekordforgalmat vár ezekben a napokban:

a tavalyi, 1100 milliárd forintot megközelítő forgalom idén elérheti az 1200 milliárdot is a teljes decemberi időszakban. Ebbe beleértendőek az ajándékok és az asztalra valók is.

Voltaképpen tehát a novemberi Black Fridaytől karácsonyig egy szünet nélküli fogyasztási szezon alakult ki, amit a munkanap-átrendezések, illetve az időjárás tett csak hullámzóvá. "A szokásosnál nagyobb a forgalom egész decemberben" - vonta meg a mérleget a Magyar Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

