Nagy a gond az egyik kedvelt élelmiszerrel

A rendszerváltás előtt Magyarország elég jelentős hagymatermelőnek számított, sajnos mostanra visszaesett a termelés, ami több tényezőnek is betudható..

Európában és Magyarországon sem hasít a hagymatermelés

Az egyik az, hogy a szállítóipar kevésbé működik, ezért mára tíz éves átlagban 60 ezer tonna hagymát termelünk - mondta Mártonffy Béla, az agrárkamara Országos Kertészeti és Beszállítóipari Osztályának elnöke.

De ez az év nem a hagyma éve volt sem Magyarországon, sem Európában.

"Ebben az évben egész Európában és Magyarországon is csökkent a hagymatermelés időjárási okokból. A meleg és a betegségek nagyon megviselték a hagymát. A csapadék a gombabetegségek kialakulását is elősegítette" - tette hozzá. Szerinte stabilizálni kell a hagymatermelést egész Európában, így Magyarországon is.

Mártonffy Béla elmondta, létrejött egy hagyma-munkacsoport, amely azt hivatott segíteni, hogy

újra fellendüljön a piac, és hogy ismét rentábilissé váljon, nagy területen jól tárolhatósággal el tudja látni a magyar lakosságot hagymával.

Hazai termékek térhódítása

Az a fő cél, hogy a mostani vidékfejlesztési program keretében a hagyma öntözését kivitelezni lehessen, illetve új technológiai elemekkel bővüljön a hagymaipar, és új fajtákat is be lehessen vonni a termelésbe - vélekedett Mártonffy Béla.

Emellett az is célkitűzés, hogy

az import a jelenlegi 40-50 százalékról pár százalékra csökkenjen, hiszen az import nélkül nem nagyon lehet megvalósítani, mert ma már egy egységes európai piacon van az ágazat.

Mártonffy Béla az InfoRádióban arról is beszélt, hogy a hagyma iránti kereslet mára átalakult, a hagyma napi fogyasztási cikké vált, az emberek hetente vásárolnak hagymát.

A hagyma jövője

Mártonffy Béla közölte, a termelők 70-90 forintos áron értékesíthetik a hagymát, aminek két, két és félszerese lesz a kereskedelmi ár.

Ebben az évben áprilisra el fog fogyni Európában a hagyma. Lehet, hogy még észak-afrikai import is be fog jönni, de mindez rámutat arra, hogy stabilizálni kell a hagymatermelést. Idén 1500 hektáron 50 ezer tonna hagyma lesz amit meg tudunk termelni. 40 ezer tonna importot is behozunk, de ezt csökkenteni szeretnénk a következő években - összegezte véleményét az agrárkamara Országos Kertészeti és Beszállítóipari Osztályának elnöke.

Agrárkamara: az átlagosnál kisebb hagymatermés várható Magyarországon

Az idei extrém időjárás miatt az átlagosnál kisebb vöröshagyma-, illetve fokhagymatermés várható Magyarországon és az egész Európai Unióban. Előbbinél átlagosan 65-70 ezer tonna a belföldi termésmennyiség, utóbbinál pedig évente 6-8 ezer tonna - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

A Magyarországon termelt vöröshagyma és fokhagyma szeptember elejétől január-februárig képes ellátni a belföldi igényeket. A vöröshagymából ezen felül április és június között érkezik friss magyar áru a piacokra, ami a gazdák augusztusi vetéséből származik.

Az éves vöröshagyma-fogyasztás egy emberre vetítve 8-9 kilogramm között, a fokhagymáé pedig 0,8-0,9 kilogramm között mozog.

"Aki a magyar hagymát választja, az a hazai termelőket segíti" - írták.

Jelentős import, csekély export Mivel ma már a vásárlók a vöröshagymát egész évben friss termékként fogyasztják, ezért jelentős az import mennyisége is - számolt be róla az agrárkamara. Vöröshagymából közel 20 ezer tonna az import, ami leginkább Németországból, Hollandiából, Ausztriából és Szlovákiából származik; a fokhagymaimport pedig elsősorban kínai áru, évente 1000-1400 tonna, ami holland és német kereskedők közreműködésével jut be az országba. A hagymaexport nem jelentős, vöröshagymából mindössze 1-2 ezer tonna kerül külföldre, főként Romániába és Szerbiába, fokhagymából pedig 600-800 tonna az export, ami jellemzően szintén a szomszédos országokba (Románia, Szlovákia) irányul.

