Egyre több a veszélyes hamis autódiagnosztikai eszköz

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei évről évre több Távol-Keletről rendelt hamis autódiagnosztikai eszközt foglalnak le, jellemzően postaforgalomban. Ezek az olcsó, de hamis termékek számos veszélyt hordoznak magukban.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy megnövekedett az érdeklődés az olcsó, azonban hamis autódiagnosztikai eszközök iránt. A NAV pénzügyőrei 2016-ban 193 ilyen jellegű terméket foglaltak le postaforgalomban,

2017-ben már 332-t, 2018. május végéig pedig 202 hamis autódiagnosztikai eszköz akadt fenn az ellenőrzéseken.

Ezek a készülékek a gyártó tudta és engedélye nélkül készülnek, illetve értékesítik őket és a hozzájuk kapcsolódó szoftver vagy nem a gyártótól ered, vagy nem a legfrissebb adatokat tartalmazza, tehát a gépjárművön ezzel végzett módosítás, vagy javítás szakszerűsége és pontossága egyáltalán nem garantált - közölte a NAV.

Ezeket a berendezéseket gépjárművek fedélzeti számítógépéhez csatlakozva lehet olvasni és törölni hibakódokat, de élő adatokat, kimenetteszteket is meg lehet jeleníteni, vezérlők aktiválását lehet elvégezni, valamint programozásokat lehet rajtuk keresztül elvégezni. Ezek a tevékenységek viszont sokféle veszélyt is magukban hordoznak, hiszen az autók megbízható működését és ezáltal a bennük utazók életét is kockáztatja, aki egy ilyen, nem ellenőrzött eszközzel nyúl a gépjárműhöz.

Hiába van meg ugyanis a szakértelem, ha ezek a készülékek pontatlanok és a rajtuk keresztül bevitt adatok nem megbízhatóak

- figyelmeztet a társaság.

A már említett veszélyeken túl nem elhanyagolható az sem, hogy ha valaki hamis, bevizsgálatlan terméket rendel, nagy valószínűséggel sosem kapja meg – annak ellenére, hogy a vételárat kifizette az eladónak –, mert ha a pénzügyőrök szellemi tulajdonjogot sértő termékeket találnak az ellenőrzéseik alkalmával, akkor az eljárás akár a termék megsemmisítésével is végződhet.