2x2 sávos lesz a Ferihegyre vezető út, 300 ingatlant sajátítanak ki

Nekikezd a kormányzat a repülőtéri gyorsforgalmi út teljes átépítésének – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-odalán. A videóból kiderül: több mint 10 éve ígérték ezt a mindenkori kormányok, tervek is készültek, de végül nem történt semmi. Most a meglévő terveknek indul meg az engedélyeztetési eljárása, és körülbelül 2027 nyarán lehet majd kiírni az építésre, a kivitelezésre szolgáló tendert.

Az előkészítő munkák leghamarabb 2028-ban, a nagyobb építkezés 2029-ben kezdődhet meg.

„A cél az, hogy ezt a teljesen elzárt, kétszer egysávos középső kialakítású utat átépítsük, hiszen ez ma, ha bármilyen baleset, bármilyen zavar történik, egy teljes útzárat okoz, és akár a repülőtérre megy valaki, akár onnan jön vissza, akár az agglomerációból ingázik, simán el tud itt akadni” – fogalmazott.

Nagyon jelentős átépítésre kell számítani, hiszen az összes olyan műtárgyat, ami ma a repülőtéri gyorsforgalmi van, érinti, és például

külön szintű vasúti átjáró is létesül az Üllői út végén, Budapest és Vecsés határa közelében.

Ehhez jelentős kisajátításokra van szükség – mondta a miniszter, hozzátéve, hogy azon a házak területét, amelyek ma teljesen ráépülnek a gyorsforgalmi útra, egyébként nyilván óriási zajban élnek azok, akik itt részben meg kell szerezni, hogy az utat ki lehessen bővíteni.

„ Ilyenkor a törvényekben szabályozott kisajátítási eljárásokra kerül sor. Több mint 300 ingatlan érintett ebben, és ahhoz, hogy bármilyen kivitelező itt munkát tudjon kezdeni, ezt el kell végezni. Itt mindenki, aki repülővel ér Budapestre, akár a 100E-vel utazik, akár a 200E-vel utazik, akár taxival utazik, akár autózik, az itt a repülőtéri gyorsforgalom találkozik először Magyarországgal és Budapesttel, és nem a legszebb arcunkat mutatjuk, úgyhogy ezen igencsak itt az ideje változtatni” – zárta szavait.

Az intézkedésekről a Magyar Közlönyben jelent meg kormányhatározat. Eszerint a kormány továbbra is kiemelt jelentőségű beruházásként kezeli a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közúti elérhetőségének javítását, és döntéseket hozott a beruházás megvalósítása érdekében.

A közlekedési és beruházási miniszter feladata, hogy a projekt megvalósításához szükséges, megkezdett területszerzési és terület-előkészítési feladatok végrehajtásának folytatásról gondoskodjon. Eszerint a kiviteli tervek rendelkezésre állását követően 90 napon belül el kell indítani a kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárást.

Az ajánlati árak ismeretében készül előterjesztés a kormány részére a szükséges kötelezettségvállalás mértékéről, valamint a források ütemezett biztosításáról.

A fejlesztések megvalósításához kapcsolódóan a területszerzési és terület-előkészítési feladatok ellátása érdekében 2027-ben legfeljebb 8 milliárd forint összegű forrás biztosítására lesz szükség, amelyről előterjesztés készül a kormány részére,

továbbá a meghatározott területszerzési és terület-előkészítési feladatok ellátása érdekében gondoskodni kell legfeljebb 16 467 400 000 forint rendelkezésre állásáról a 2028. évi központi költségvetés XLV. Állami beruházások fejezet, állami közútfejlesztési beruházásokat szolgáló előirányzatán.

A kormány engedélyezte, hogy a közlekedési és beruházási miniszter a közútfejlesztési beruházás megvalósítása érdekében

2027-2028-ban összesen legfeljebb 24 500 000 000 forint összegbe

n kötelezettséget vállaljon az Állami beruházások fejezet, állami közútfejlesztési beruházások finanszírozását szolgáló előirányzat terhére – olvasható a Magyar Közlönyben.