Hatalmas amerikai üzlet a Richternél

A Richter és a Lilly szállítási megállapodást, valamint részvény-adásvételi megállapodást is aláírt, a megállapodások zárása versenyjogi jóváhagyások teljesüléséhez, valamint a szokásos zárási feltételek teljesüléséhez kötött.

A licencmegállapodás értelmében

a Richter kizárólagos, globális jogokat ad a Lilly részére az E4-et és a Lilly hatóanyagait kombináló gyógyszerkészítmények fejlesztésére, gyártására és forgalmazására

a női egészségügyi és kardiometabolikus betegségek kezelésére.

A licencmegállapodás alapján a Richter továbbá opciós jogot biztosít a Lilly számára arra, hogy az Egyesült Államokban együtt forgalmazzák a Richter orálisan alkalmazható, E4-alapú ösztrogén-monoterápiáját, amennyiben a készítmény megszerzi az amerikai hatósági engedélyt.

A készítmény FYLREVY® néven már forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik az Európai Gazdasági Térségben (EGT) a posztmenopauzában lévő nők ösztrogénhiányos tüneteinek hormonpótló kezelésére.

Az Egyesült Államokban a készítmény engedélyezési fázisban van és jelenleg az FDA értékelése alatt áll a menopauzával összefüggő közepesen súlyos vagy súlyos vazomotoros tünetek (VMS) kezelésére.

Külön szállítási megállapodás alapján a Richter biztosíthatja majd a Lilly részére az E4 hatóanyagot, valamint amennyiben a Lilly él a közös forgalmazásra vonatkozó opciós jogával, az ösztrogén-monoterápiás készítményt is.

Nők milliói kapnak új kezelési lehetőséget

Orbán Gábor vezérigazgató a közleményben kiemelte: Lilly-vel, a világ egyik vezető gyógyszeripari vállalatával kötött megállapodás visszaigazolja a Richter női egészség iránti hosszú távú elkötelezettségét, valamint a saját fejlesztésű Estetrol-platformban rejlő lehetőségeket.

„A nők ma életük közel egyharmadát a menopauza után élik le, ugyanakkor az ebben az életszakaszban jelentkező orvosi igényeik hosszú időn keresztül háttérbe szorultak, és továbbra is nagyrészt kielégítetlenek maradnak" – fogalmazott a vezérigazgató. Hozzátette: ez az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy választ adjanak erre a jelentős kielégítetlen betegigényre, és hozzájáruljanak a terápiás lehetőségek bővítéséhez nők millió számára világszerte.

15 millió dollár értékben vesz részvényt a Lilly

A részvény-adásvételi szerződés alapján a Lilly 15 millió dollár értékben 381 354 darab Richter törzsrészvényt szerez. Az egy részvényre jutó vételár 39,33 dollár, amely a Richter törzsrészvényeinek a BÉT kereskedésében kialakult, a szerződés aláírását közvetlenül megelőző 30 kereskedési nap forgalommal súlyozott átlagárának felel meg. A Richter emellett szabályozási és kereskedelmi mérföldkőkifizetésekre, valamint a kombinációs készítmények nettó értékesítése után fizetendő, sávosan meghatározott mértékű jogdíjakra lehet jogosult.

A BÉT-en kedden közzétett gyorsjelentése szerint a Richter konszolidált árbevétele 2,3 százalékkal 695,9 milliárd forintra emelkedett idén január-szeptemberben, az adózott eredmény 174,9 milliárd forint volt, ami 7,1 százalékkal magasabb a bázisidőszakinál. A cég részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek. Az elmúlt évben a legmagasabb árfolyama 13 570 forint, a legalacsonyabb 9380 forint volt.