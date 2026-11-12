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Vlagyimir Putyin orosz elnök a Kollektív Biztonsági Szerzõdés Szervezetének csúcstalálkozóján Moszkvában 2026. november 11-én.MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Vjacseszlav Prokofjev
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Vjacseszlav Prokofjev

Amerikai látogatók Vlagyimir Putyinnál

Infostart / MTI

Rakétákkal és drónokkal támadta az orosz hadsereg Ukrajnát csütörtökre virradóra, Rivne megyében több mint 160 településen megszűnt az áramszolgáltatás. Közben Moszkvába érkezett Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja, és Jared Kushner üzletember, akik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkoznak.

Olekszandr Kovalj rivnei katonai kormányzó arról számolt be a Telegramon, hogy az előzetes infromációk szerint az orosz csapások nem követeltek áldozatokat a lakosság körében. A létfontosságú infrastrukturális létesítmények áramellátását generátorok biztosítják.

Orosz drón csapódott egy kilencszintes lakóházba Kijev Szolomjanszkij kerületében csütörtökön reggel, aminek következtében egy 44 éves nő életét vesztette, további két ember pedig megsebesült - tudatta Vitalij Klicsko polgármester és az ukrán főváros katonai közigazgatása. Az épület harmadik és hatodik emeletei közötti lakások kigyulladtak és részben megsemmisültek.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg ballisztikus és hajó elleni rakétával, Banderol típusú cirkálólőszerekkel, valamint 123 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 89 drónt és öt cirkálólőszert sikerült megsemmisítenie. Tizenhét helyszínen találatokat rögzítettek, 18 esetben pedig roncsok lezuhanását észlelték.

Amerikai látogatók Putyinnál

Közben csütörtök reggel Moszkvába érkezett Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja, és Jared Kushner üzletember. A két amerikai tárgyalót, aki kedden és szerdán részt vett az ukrajnai rendezésről Abu Dzabiban folytatott háromoldalú tárgyalásokon, délelőtt várhatóan fogadja majd Vlagyimir Putyin orosz elnök.

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