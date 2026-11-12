Próbavásárlók buktatták le az adócsaló éttermet

Több mint 100 millió forintnyi áfát csalt el egy budapesti étterem, amelyet próbavásárlással buktattak le a pénzügyőrök – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön.

A közlemény szerint a vállalkozás nyugtát nem, csak pincérblokkot adott a vendéglátóhelyet ellenőrző revizoroknak, a próbávásárlást követő adóellenőrzés pedig kiderítette, hogy ez nem egyszeri mulasztás volt.

A NAV informatikusai lementették az étteremben használt pincérprogram adatbázisát, és bekérték a banki, valamint a kiszállítási adatokat is. Ezeket a pénztárgépi és online számlaadatokkal összevetve kiderült, hogy a vállalkozás éttermeiben a programba rögzített fogyasztások jelentős részét be sem ütötték a pénztárgépbe, és ezek után áfát sem fizettek.

Az adatok alapján a NAV pontos képet kapott a valós bevételekről, az el nem számolt és be nem vallott áfa nagyságáról, így az étterem tulajdonosainak a több mint százmilliós áfahiány mellett a 200 százalékos adóbírságot és a késedelmi pótlékot is meg kell fizetniük – áll a közleményben.