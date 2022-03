Hamarosan szebbik arcát mutatja a tavasz

Fátyolfelhős idő várható szűrt napsütéssel, az ország déli felében gomolyfelhők képződhetnek, arrafelé jelentéktelen szitálás előfordulhat. Helyenként megélénkül a keleti, északkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul.

Szombaton és vasárnap is derült, csapadékmentes idő várható. Szombaton mínusz 7 és plusz 1, vasárnap mínusz 7 és mínusz 1 fok közötti hajnali értékek lesznek jellemzők, de a fagyzugokban akár mínusz 12 fokig is hűlhet a levegő. Szombat délután plusz 7 és 10 fok között, vasárnap is többnyire 10 fok körül alakulnak a csúcsértékek - olvasható az előrejelzésben.

Hétfőn melegedés kezdődik, így a jövő hét közepén már egyes országrészekben 20 fok körül is alakulhat a csúcshőmérséklet.

