Egymást érik a frontok, havazás is lehet

Kedden napközben felhőátvonulásokra számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. Helyenként alakulhat ki zápor, hózápor. Estétől északnyugat felől beborul az ég, és egyre többfelé valószínű havazás, az Alpokalja térségében inkább havas eső, eső várható. Az északi, északnyugati szelet a Dunántúlon erős, néhol egy-egy viharos lökés is kísérheti. Késő délután, este átmenetileg csillapodik, majd délnyugatira fordul, késő estétől pedig újfent erőre kap a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 3 és 7 fok között várható, de a felhősebb, szélcsendes keleti tájakon egy-két fokkal hidegebb is lehet.

Az éjszakai órákban felhő- és csapadékzóna halad keleti irányba: északkelet, kelet felé haladva nagyobb eséllyel számíthatunk havazásra, havas esőre, és átmeneti pár centiméteres friss hóréteg több helyen is kialakulhat. Szerdán hajnaltól északnyugat felől fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, a tartós csapadék legkésőbb a déli órákra mindenütt megszűnik, és napközben a felhőátvonulások mellett több-kevesebb napsütés valószínű szórványosan záporral, hózáporral. A Tiszántúlon és az északkeleti megyékben azonban még este is maradhatnak borult tájak. Az északnyugatira forduló szél a Tiszántúl és az északkeleti megyék kivételével megerősödik, a Dunántúlon és a Duna vonalában viharos széllökésekre is számítani kell.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -5 és +2 fok között alakul, de a szélvédett, eleinte kevésbé felhős keleti tájakon -7, -8 fok is lehet, majd hajnalban már enyhébb időre van kilátás. A kora délutáni órákban általában 5, 12, a keleti határvidéken és az északkeleti megyékben csupán -1, +4 fokot mérhetnek.

A jövő hét elején lehet jelentősebb változás: szárazabb, melegebb levegő érkezhet az ország fölé.

Nyitókép: pixabay