Jönnek-mennek a frontok, nagy változás közeleg

Szerdán eleinte általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, az éjszaka képződött zúzmarás köd helyenként tartósabban megmarad. A déli óráktól a keleti országrész kivételével fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, és pár órás napsütés is valószínű. A keleti, északkeleti határ közelében időszakosan gyenge havazás, másutt legfeljebb jelentéktelen hószállingózás fordulhat elő. Keleten mérsékelt marad a légmozgás, másutt az északnyugati szelet élénk, néhol esetleg erős lökések kísérik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában általában +2 és +7 fok között várható, de a tartósan borult, ködös keleti tájakon fagypont alatti értékeket mérhetünk.

Csütörtökön döntően felhős idő valószínű. Napközben délnyugat felé haladva nagyobb eséllyel lehetnek hosszabb szakadozások a felhőzetben, miközben főleg keleten köddel, rétegfelhőzettel borított tájak is maradhatnak. Estétől észak felől egyre nagyobb területen záródik, vastagszik a felhőtakaró, és ekkortól északon, északkeleten már lehet számítani kis mennyiségű vegyes halmazállapotú csapadékra. A nyugatias szél időnként megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában -5 és +1 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélcsendes, havas vidékeken ennél hidegebb is lehet. A csúcsérték általában 3 és 8 fok között valószínű, de északkeleten ennél alacsonyabb, délnyugaton ennél magasabb értékek is előfordulhatnak.

Pénteken és vasárnap hidegfront érkezik, szelet hozva. A jövő hét elején egy sekély ciklon hatására lehet mozgalmas időjárásunk, szeles, csapadékos napokat okozva - közölte a meteorológiai szolgálat.

Nyitókép: Image Source / Getty