Kicsit fellélegezhetünk, de szerdán már hózápor is jöhet

Kedden a keleti országrészben is csökken a felhőzet, az összefüggő csapadék is megszűnik, mindenütt kisüt a nap. A napsütés azonban nem lesz zavartalan, fátyol- és gomolyfelhők képződnek. Napközben csak helyenként alakulhat ki kisebb eső, zápor. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 12 és 17 fok között alakul.

Szerdán nyugat felől vastagabb felhők érkeznek fölénk, emiatt elsősorban az Alföldön, illetve a Kisalföld térségében csak rövidebb időszakokra süthet ki a nap. Szórványosan valószínű eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt, sőt a hegyekben esetleg hózápor is lehet. Megélénkül, az Északnyugat-Dunántúlon megerősödik az északi, északnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett tájakon gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között várható.

