Meteorológia: még kérdés, mennyire hűl le az idő

A Balti-tenger fölött örvénylő ciklon és annak hosszan elnyúló hullámzó hidegfrontja változékony időjárást okoz Európa középső részén. Sokfelé esik az eső, záporeső, egyes részeken kiadósabb mennyiség is hullik, mindemellett pedig a front mögött érkező hűvösebb levegő egyre nagyobb területen véget vet a nyáriasan meleg időnek.

Nagy-Britannia partjait is elérte egy ciklon, így ott is felhősebbre, csapadékosabbra fordul az idő. A két légköri képződmény által közrefogott területen valamivel nyugodtabb az idő, így ott éjszakánként sokfelé párássá válik a levegő, és köd, valamint rétegfelhőzet is képződik.

A Kárpát-medence fölött lassan átvonul az említett front, amely mögött megélénkülő széllel több fokkal hűvösebb, de ismét egyre szárazabb levegő érkezik fölénk.

Hazánkban hajnalra párássá válik a levegő, főként a Dráva mentén köd is képződhet.

Szombaton általában napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, de reggel, délelőtt északkeleten még lesznek felhősebb helyek,

ám később ott is több órára kisüt a nap. Főként az északkeleti megyékben alakulhat ki zápor, esetleg zivatar, az ország többi részén kisebb a csapadék előfordulási esélye. Az északnyugati szelet napközben sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 16 fok között alakul, a derült, szélcsendes részeken lesz hűvösebb, a felhősebb tájakon enyhébb az idő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton többnyire 20 és 25 fok között várható, de északkeleten ennél kissé alacsonyabb értékeket is mérhetünk.

Gaál Áron meteorológus a videóban elmondja, hogy lehűl az idő a következő napokban, de a lehűlés mértéke még bizonytalan.

Nyitókép: Pixabay