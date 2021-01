Fagy, ónos eső, havazás, de már látszik a fordulat

Kedden a délelőtti órákban az összefüggő felhőzet helyenként felszakadozhat, rövid időre kisüthet a nap. A keleti vidékeken lehet továbbra is hószállingózás, de napközben lesz egy nagyobb csapadékszünet. Estétől főleg az északi megyékben, illetve a Dunától keletre egyre többfelé várható vegyes csapadék: eső, havas eső, néhol ónos eső. Északkelet felé haladva nő a havazás esélye.

A nyugati, délnyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és -10 Celsius-fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire -3 és +5 fok között alakul, délnyugaton néhol ennél melegebb is lehet.

Szerdán kezdetben borult lesz az ég, napközben egyre több helyen elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet, hosszabb-rövidebb napos időszakok is lehetnek. Éjjel, illetve délelőtt főleg az ország északkeleti felén számíthatunk vegyes halmazállapotú csapadékra (hó, havas eső, eső, reggel néhol még ónos eső is előfordulhat), délután kisebb a csapadék esélye, este északkeleten lehet kisebb eső. A déli, délnyugati szél sokfelé megerősödhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és +2, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 4 és 10 fok között várható, de északkeleten hidegebb is lehet.

Csütörtökön már számottevő csapadékra nem kell számítani, akár 14 fok is lehet.

