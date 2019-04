Aszály: ha szerencsénk van, az elveszett csapadék felét visszakapjuk

Az elmúlt hét hónapban nem esett jelentős mennyiségű csapadék; ez látszik is a földeken, nagyon ki vannak száradva, a vízhiány, ami kialakult a talaj felső 50 centiméteres rétegében, az már felér kéthavi csapadék mennyiségének hiányával - közölte az InfoRádióban Török László meteorológus.

"A Dunántúl nyugati része, vagyis az Alpokalja kivételével mindenütt nagy a csapadékhiány, de ott is hiányzik" - tette hozzá az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatása, és további pozitív hírekkel sem tud szolgálni. "Érkeznek ugyan frontok a héten, de komolyabb, nagyobb mennyiségű csapadékot ezek nem hoznak" - tette egyértelművé Török László, aki szerint

a várható futózáporok nem enyhítenek a helyzeten lényegesen, legkorábban a hét végén várható számottevő eső, de ezek a jóslatok is olyan távolságról szólnak, amiben már nem lehet olyan pontosat mondani.

A most látszó adatok szerint a kiesett csapadékmennyiség felét pótolhatják a szűk egy hét múlva várható esők.

Tartós vízhiányos időszak és hosszabb öntözési idény Április elsejétől tartós vízhiányos időszakot hirdetett meg az Agrárminisztérium . A tárca parlamenti államtitkára, Farkas Sándor az InfoRádiónak elmondta: emellett az országos aszályhelyzet miatt meghosszabbítják az öntözési idényt is, amely október végégig tart. A helyzetet jól illusztrálja, hogy az elmúlt nyolc hónapban, tavaly nyár óta érdemleges, nagy csapadékok az Alföld jelentős részét például nem érték.

Növények: strapabírót válasszunk!

Nagy károkat tud okozni az örökzöldekben a januári-februári, főleg a februári aszály; sokan nem gondolják, hogy ebben az időszakban is kellene öntözni, most azonban már a lombhullatók is kezdenek hajtani, és egy nagyon fontos fázis az életükben a kihajtás időszaka, amit most úgy kell megélniük, hogy nem csak a talaj legfelső, de alsóbb rétegeiben is porszárazság van - figyelmeztetett az InfoRádióban Megyeri Szabolcs kertész, aki szerint ez az időszak minden növényt kiszolgáltatottá tesz a kórokozóknak, kártevőknek.

Szerinte hogy segítsük a növényeket, mindenképpen öntözni kell, de fel kell készülni arra, hogy a klímaváltozásban koncentrálódni fog a csapadék, vagyis

lehet a következő hetekben-hónapokban olyan nap, amikor 60-80 milliméter csapadék esik - ebből viszont csak 5-10-20 millimétert tud használni a növényzet,

a többi csak rombolja a talaj termőképességét.

Az öntözést mindenképp precízen kell elvégezni, nem akárhogyan.

Másrészről szerinte

olyan növényeket kell választanunk, amelyek sokkal többet tűrnek.

Nyitókép: Pixabay.com