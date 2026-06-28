Az apadás utáni következő rettenet is elérte a Balatont

A Veol cikke szerint nincs vízhiány a Bakonykarszt Zrt. ellátási területén, de több víziközmű-rendszer nagy terhelés alatt működik. Dörgicse és Mencshely vízellátása a múlt hét végén kritikus helyzetbe került, és ha nem csökken a fogyasztás, vízkorlátozásra is szükség lehet, írja a portál.

Dörgicse polgármestere már korábban azonnali víztakarékosságra kérte a lakosságot, miután a település ivóvízellátása a bejegyzés szerint komoly veszélybe került. A polgármester arról is írt, hogy a térségbe lajtos kocsival kell vizet szállítani a magas vízfelhasználás miatt.

A cikkből kiderül, vannak olyan vízellátó rendszerek és települések, amelyek esetében megelőző jelleggel figyelemfelhívó levelet küldtek ki annak érdekében, hogy ne is alakuljon ki vízhiányos helyzet. Egy levélben a felelős vízhasználatra hívták fel a lakosság figyelmét, és többek között a gyepfelületek locsolásának, az otthoni autómosásnak, a betonfelületek vízzel történő hűtésének, valamint a medencék töltésének mellőzését kérték.

Igaz, ami igaz: kritikus helyzetbe került a múlt hét végén a vízellátás folyamatossága Dörgicse és Mencshely település vonatkozásában, de a vízszállítással ezen a helyzeten úrrá lettek. A Bakonykarszt vezetője szerint a felhívást a mostani hétvégére várható kánikula és az üdülőtulajdonosok nagyobb számú megjelenése miatt adták ki. Azt is közölte, hogy jelenleg egyik településen sem vezettek be korlátozást, és remélik, erre nem is lesz szükség.

A Bakonykarszt vezérigazgatója ugyanakkor jelezte: ha a hőség tartós marad, és az eddigi intézkedések nem vezetnek eredményre, akkor „locsolási és gépkocsimosási vízkorlátozást” vezethetnek be. Szükség esetén a nem létfontosságú nagyfogyasztók, illetve a nem lakossági felhasználók vízfogyasztását is korlátozhatják az érintett önkormányzatokkal közösen, hogy biztosítani tudják a lakossági felhasználók alapvető vízellátását.