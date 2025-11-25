Mráz Ágoston Sámuel: manipuláció a Politico felmérése

„Sebestyén Géza hívta rá fel a figyelmet, hogy a Politico kutatási összesítése tegnap még a Fidesz előnyét mutatta, de ma újra Tisza-előnyre módosították „számításukat”. Brüsszel áprilisig még megnyugodhat. Az egészen elképesztő manipuláció figyelmet érdemel” – írja Facebook-oldalán Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, aki szerint komolytalanok a több kutatásból „átlagolt” közvélemény-kutatási trendek.

Hozzáteszi: minden átlagolásnál az eredmény csak attól függ, melyik kutatást vesszük figyelembe.„Magyarán, ha egy kutatás nem illeszkedik a narratívájukba, az egyszerűen gyanús és kihagyják. Alighanem ez történt vasárnap a végeredmény megváltoztatásakor” – véli a Politico kutatásáról.

„Az sem sokkal jobb, ha kiderül, mivel számolnak. ,,,. Meglepetés: ha 7 kutatócégből 6 baloldali, az eredmény is baloldali lesz. Így vezet a Tisza a baloldali kövélemény-kutatóknál” – írja Mráz Ágoston Sámuel.