Karácsony Gergely marad Budapest főpolgármestere - a nap hírei

Karácsony Gergely marad Budapest főpolgármestere, a teljes újra-számolás eredménye szerint 293 szavazattal győzte le Vitézy Dávidot. Karácsony Gergely megköszönte a választóknak a bizalmat, és programja végrehajtását ígérte. Azt írta: a következő hetekben sok egyeztetés következik az új közgyűlés előkészítésére. A második helyen végzett Vitézy Dávid gratulált Karácsony Gergelynek. Karácsony Gergely a június 9-ei választáson 324 szavazattal előzte meg Vitézy Dávidot. A szűk győzelem után jogorvoslatok következtek: A több mint húszezer érvénytelen szavazat újraszámlálása után a hivatalban levő főpolgármester előnye 41 voksra csökkent. Ezután következett az összes érvényes szavazat újraszámolása.

A béke lehetőségéről tárgyalt Floridában Donald Trump, korábbi amerikai elnökkel Orbán Viktor miniszterelnök. A Bloomberg korábban azt írta: a magyar kormányfő floridai útja erősíti azokat az aggodalmakat, hogy ő közvetít Donald Trump és Vlagyimir Putyin között. A republikánus elnökjelölt többször hangoztatta, hogy megválasztása esetén véget vetne a háborúnak.

Sikeresnek értékelte a NATO-csúcstalálkozót és ismét megerősítette, hogy kitart Ukrajna támogatása mellett az amerikai elnök. Joe Biden a NATO-csúcs lezárása utáni sajtótájékoztatón beszélt arról is, hogy kitart elnökjelöltsége mellett. Joe Biden a NATO-csúcstalálkozón tévesen Vlagyimir Putyinnak nevezte Ukrajna elnökét, Volodimir Zelenszkijt, majd Kamala Harris amerikai alelnökre Donald Trumpként hivatkozott.

Litvánia és Svédország a magyar soros elnökség idején csökkenti politikai részvételi szintjét az informális uniós rendezvényeken. Ezt a litván parlament külpolitikai bizottságának elnöke ismertette. A lépést Magyarország Oroszországgal kapcsolatos álláspontjával indokolta. Svédország EU-ügyekért felelős minisztere azt mondta, hogy az uniós elnökség alatti magyar lépések károsak, és következményeket kell vonniuk maguk után. Orbán Viktor miniszterelnök július 5-én tárgyalt Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Ismét a szomszédos országok átlagárai alá kerültek a hazai üzemanyagárak – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A KSH adatai szerint itthon a benzinért 10, a gázolajért átlagosan 7 forinttal kellett kevesebbet fizetni literenként, mint a szomszédos országokban. A kormány többször rögzítette elvárását, hogy a magyar családok ne fizessenek többet a kutakon, mint a szomszédos országok lakosai. Mindemellett megfontolta az üzemanyagkereskedők javaslatát, hogy heti helyett havi összevetések készüljenek az üzemanyagárakról. Közben tovább szombaton csökken az üzemanyagok nagykereskedelmi ára.

Meghosszabbítják jövő csütörtökig a szociális ellátásra vonatkozó vörös kódot az elhúzódó kánikula miatt - jelentette be a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár. Fülöp Attila elmondta: az érintett időszakban a szociális intézményeknek kötelességük befogadni az időjárás miatt bajba jutott embereket, hajléktalanokat. Korábban az országos tisztifőorvos is jövő csütörtökig hosszabbította meg a harmadfokú hőségriasztást. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt mondta: egy átlagos napon 3300-3400 esetet látnak el az országban, a kánikulai időszakban ez a szám most 4000 körül van, ami 15-20 százalékos emelkedést jelent.

Ma is megdőlt a melegrekord, Baján már délben 39 fokot mértek – írta Facebook-oldalán a Hungaromet. Az elmúlt napokban sorra dőltek a hőmérsékleti csúcsok, és a meteorológiai szolgálat szerint lehetséges, hogy az abszolút hőmérsékleti rekord is lesz, mert a csúcsértékek már a 41, 42 fokot is elérhetik.

Szünetelnek egyes műtétek a Budapesti Uzsoki Utcai Kórházban és az Észak-budai Szent János Centrumkórházban, mert elromlott a klímaberendezés. Az ideális 17-20 fok helyett 25-35 fok körüli hőmérsékleteket mértek műtőkben. Ficzere Andrea, az Uzsoki Utcai kórház főigazgatója az InfoRádióban elmondta, hogy az éjszakai lehűlés miatt egyes műtéteket jelenleg hajnalban el tudnak végezni. A főigazgató szerint az új hűtőkészüléket hétfőn fogják beemelni a kórház tetejére, a műtétek a szokásos módon várhatóan a hét közepétől indulhatnak újra.

Átmenetileg a Budapest Airport veszi át a bezárt debreceni repülőtér forgalmának egy részét.A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér tájékoztatása szerint azok az utasok, akik Debrecenből indultak volna, a légitársaságuktól kapnak tájékoztatást arról, hogy járatukat átirányítják vagy törlik-e. A Debreceni Repülőtér csütörtök esti tájékoztatása szerint a futópálya felületén talált hiba miatt a légikikötő működését a pálya javításának idejére felfüggesztik.

Hétfőtől újra működik az áramügyintézés az MVM-nél, 2,5 millió ügyfél került át az E.ON-tól az állami szolgáltatóhoz. Július 15-étől teljeskörűen használható az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next nevű mobilapplikációja is. Akinek gázszerződése is van, annak automatikusan megjelenik áramszerződése is az applikációban. Az előre fizetős mérők töltése is újra normál üzletmenet szerint történik majd, ugyanakkor az E.ON-tól érkezett ügyfeleknek új kártyát kell igényelniük a töltőpontokon.