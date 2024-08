Az egyik amerikai elnökjelölt állítja, ő hagyta a medvebocs tetemét a Central Parkban – videó

A politikus Roseanne Barr komikussal folytatott beszélgetése alatt utalt az egy évtizede történt incidensre. Kennedy vallomásával vélhetően egy róla szóló, de még nem publikált New Yorker-cikket akart megelőzni. „Alig várom, hogy lássam, hogyan próbálja kiforgatni a New Yorker a történteket” – írta a politikus az X-en a beszélgetésről közzétett videofelvétel mellé.

Looking forward to seeing how you spin this one, @NewYorker… pic.twitter.com/G13taEGzba — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) August 4, 2024

Kennedy a beszélgetésben elmesélte: éppen a New York állambeli Hudson-völgy felé kocsizott, mikor az előtte levő autó elütött egy fiatal medvét. A politikus saját kocsijába rakta a medve tetemét, és bevallása szerint arra készült, hogy otthon megnyúzza. Viszont egy késő estébe nyúló vacsora után rögtön a New York-i repülőtérre kellett mennie, a medvét viszont nem hagyhatta a járműben. Elmondta, hogy egy bicikli is volt az autóban, amelyet valaki azért bízott rá, hogy megszabaduljon tőle.

Szavai szerint úgy döntött, hogy kiteszi a medvét a Central Parkban, és úgy állítja be, mintha biciklivel ütötték volna el. Aki megtalálja, biztos jól fog szórakozni – mesélte a tíz évvel ezelőtti esetről.

2014 októberében a rendőrség egy feketemedvebocs tetemére bukkant a Central Park bozótjaiban. Az eset felderítésére vizsgálat indult. A vadvédelmi hatóságok később arra a következtetésre jutottak, hogy az állatot elütötték.

In 2014, News 4’s Andrew Siff reported on a dead bear cub discovered on a bike path in Central Park. Yesterday independent presidential candidate Robert Kennedy Jr. claimed he was the person who dumped the bear, resulting in the expense of a police investigation and necropsy. pic.twitter.com/MTAqi2YFdt — Greg Buster (@Gregnus__2024) August 5, 2024

A Kennedy család tagjaként ügyvédként ismert fiatalabb Robert F. Kennedy a Reuters/Ipsos felmérése szerint a megkérdezettek 8 százalékának támogatását élvezi, de több államban még nem került fel a neve a szavazólapokra.