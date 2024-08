A bűvös határhoz közelit itthon a használt autók életkora

A belföldi személyautó-állomány folyamatosan bővül, már 4,2 millió jármű fut a hazai utakon, míg 2006-ban még csak hárommillió volt. Részben emiatt is történik több adásvétel a hazai piacon. A másik ok pedig az, hogy nagyon sok adásvétel elmaradt az elmúlt három-négy évben, részben a Covid miatt, részben az autógyártási és -szállítási problémák miatt. És mivel új autót kevesebben vettek Nyugat-Európában és itthon, ezért az általuk leadott használt autók száma is kevesebb – sorolta az InfoRádióban Fodor László, a joautok.hu szakértője. Hozzátette: mivel az elmúlt egy-másfél évben helyreállt az újautó-ellátási lánc, a hazai használtautó-piac is megmozdult, nagyon sokan most pótolják be a korábban elmaradt autóvásárlásaikat.

Elakadt viszont a használt autók importja. Ez részben a forint árfolyama miatt történt, ha ugyanis magas az árfolyam, akkor kevésbé érdemes külföldről autót behozni. A másik oka pedig az, hogy az elmúlt három-négy évben Nyugat-Európában is kevésbé akarták eladni az autóikat az emberek, tovább tartották egy-két évvel, ezért sokkal kevesebb autó került a nyugat-európai használtautó-piacra, ami pedig a piacra került, az is drágább volt – mondta. Ezek együttes hatása erőteljesen visszafogta a magyarországi használtautó-importot, ami két éve stagnál, a három évvel ezelőttihez képest a harmadával csökkent.

A belföldi használtautó-állomány átlagéletkora a 2006-os 10 éves korról tavaly fölment 15,8 évre. A szakértő szerint

elképzelhető, hogy idén év végére a bűvös 16 éves átlagéletkort is el fogja érni a hazai személyautópark.

Ebben persze annak is szerepe lesz, hogy az újautó-eladások száma miként alakul, mert 2005-ben például 200 ezer új autót adtak el, míg tavaly csak 107 ezret, és az egész autópark utánpótlása elsősorban az új autók eladásával valósul meg, csak másodsorban a használtautó-importtal.

Importálni általában átlagosan tízéves autókat szoktak, vagyis ezek csak kis mértékben tudják javítani a hazai 16 éves járműpark átlagéletkorát. Fodor László rámutatott még, hogy a gazdát cserélő személyautók 61 százaléka legalább 15 éves, és a 20 évet meghaladó autók részaránya is 37 százalékot tesz ki.