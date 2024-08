Magyar tűzoltók küzdenek a lángokkal, egy teljes falut próbálnak megmenteni

Erdőtüzek pusztítanak a Balkánon: Horvátországban, Észak-Macedóniában, Görögországban, Albániában és Bulgáriában is komoly károk keletkeztek augusztus első napjaiban. Múlt héten csütörtökön magyar tűzoltók is érkeztek Észak-Macedóniába, és pénteken Breznicában, egy nemzeti parkban álltak szolgálatba. Egy 1200 méteres hegységben egy falu házait kell megvédeniük a lángoktól. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője az InfoRádióban elmondta: 46 emberből és 13 járműből álló magyar tűzoltócsapatot küldtek a nyugat-balkáni országba. Egy hatfős magyar törzs az Észak-Macedón Védelmi és Mentési Igazgatóság bázisán koordinálja a beavatkozást, valamint tartja a kapcsolatot a helyi és más nemzetközi hatóságokkal. A magyar tűzoltók összesen 49 járművel oltják a tüzet a kijelölt kárterületeken.

Dóka Imre hozzátette: egy fákkal teli, sziklás, meredek hegyoldalon kell megakadályozni a lángok továbbterjedését, hogy biztonságban legyenek a lakóterületek. Mivel a hegyoldal földi úton nagyon nehezen megközelíthető, a legtöbb egység a levegőből oltja a tüzet, a külföldi kontingensből a magyar az egyetlen szárazföldi tűzoltócsapat. Ugyanakkor a Magyar Honvédség is küldött két helikoptert Észak-Macedóniába. A magyarok speciális tűzoltókocsikkal, vízszállítókkal és kézi erővel végzik a munkát. Feladataik nemcsak a védősáv kialakítására terjednek ki, hanem szikracsapókkal és puttonyfecskendőkkel is dolgoznak azon, hogy ne terjedjenek tovább a lángok.

A tűzoltó őrnagy tájékoztatása szerint a hegyes, sziklás terep mellett a nagyon magas, 34 Celsius-fokos hőmérséklet is nehezíti a beavatkozást.

„A tűz közvetlen közelében száz Celsius-fok is lehet, ami emberpróbáló helyzeteket teremt”

– jegyezte meg Dóka Imre.

A magyar egységen kívül több külföldi csapat is részt vesz az oltásban, de ezek az erők csak légi járművekkel dolgoznak. A helyettes szóvivő emlékeztetett, hogy az Európai Unió a polgári védelmi mechanizmus keretében már évekkel ezelőtt számos légi tűzoltó járművet beszerzett. Súlyos természeti katasztrófák esetén ugyanis az érintett tagországok hatóságai gyakran túlterheltek, reagálási képességük pedig korlátozott. Emiatt rendkívül fontos, hogy uniós szinten olyan koordinált reagálási képesség álljon rendelkezésre, amely képes biztosítani a segítség célba juttatását, illetve kiküszöböli a szükségtelen párhuzamos erőfeszítéseket. Ennek megfelelően az elmúlt napokban több légi tűzoltó járművet is átcsoportosítottak a Balkánra.

The fight against the fire in the north of Macedonia continued today. We made 34 water drops with total of 115,000 liters of water. In the afternoon we moved to the vicinity of the village of Března, east of Skopje. pic.twitter.com/qnF9jpFY9X