Fontos változások jönnek az autós biztosításoknál

A szakértő elmondása szerint a gépjárműbiztosításokat érintő szabálymódosítás elsősorban azután vált szükségessé, hogy az Európai Unió Bíróságán több olyan ítélet is született, amely hatással volt például a gépjárműhasználat fogalmának a kidolgozására, de a mikromobilitási eszközök forgalomban való nagymértékű megjelenése szintén irányadó volt. Vagyis pontosítani kell bizonyos vonatkozó fogalmakat – magyarázta a Mabisz kommunikációs vezetője.

Lambert Gábor úgy véli, a magyar autósok szempontjából a változtatás legnagyobb haszna az, hogy az uniós összhang megteremtésével egyszerűsödnek azoknak a külföldi baleseteknek az ügyintézései, amelyben a másik érintett egy épp becsődőlt biztosítónál szerződött.

Most majd lehetőség lesz arra, hogy ne csak az adott országban lehessen ügyet intézni, hanem itthon, a hazai biztosítói garanciaalapnál nyújtsuk be a kártérítés igényüket. A kártalanítás elméletileg eddig is megtörtént, csak az adott ország garanciaalapján keresztül, ami sokkal bonyolultabb és hosszasabb eljárás, mintha a magyar sofőr idehaza nyújtja be a Mabisznál a kártalanítási alapra az igényét. (Ez a kártalanítási alap nem minden európai uniós országban létezett, Magyarországon azonban már működik az intézmény, és a jövőben is nyújtja ezt a szolgáltatást.)

Zöldkártya

Ami a zöldkártyák rendszerét érintő változásokat illeti, Lambert Gábor szerint itt egy kicsivel összetettebb dologról van szó, mint egy egyszerű uniós jogharmonizáció, hiszen az Európai Unió tagállamain túl jóval több ország érintett.

A Zöldkártya Egyezmény részét képező Rendszámegyezménynek köszönhetően a legtöbb magyar autós ma már nem nagyon találkozik a zöldkártyával, mert a rendszám alapján a biztosítási fedezetigazolás bizonyítható – magyarázta. Vagyis a mostani módosításnak, miszerint

elektronikusan is igazolható lesz a zöldkártya, illetve a biztosítási fedezet megléte,

olyan országok esetében lesz jelentősége, amik nem tagjai a Rendszámegyezménynek – ilyen például a környező országok közül Ukrajna.

A Mabisz munkatársa szerint mindez jól beleilleszkedik abba a sorba, hogy a Zöldkártya Rendszer fokozatosan egyszerűsödik. A legutóbbi változtatás óta például már nem kellett zöld papíron magunknál tartani a zöldkártyát, ha mondjuk Ukrajnába utaztunk, hanem fekete-fehér nyomatásban is megfelelt – jegyezte meg. Mindez most még tovább egyszerűsödik, és lényegében már a mobiltelefonunkon is bizonyítani tudjuk, hogy rendelkezünk zöldkártyával.

A most bevezetendő európai uniós szabályozás lehetővé teszi, hogy kölcsönösségi alapon minden érintett országgal – amely nem tagja a nemzetközi Rendszámegyezménynek – érvényesíteni tudjuk ezt a további egyszerűsítést. Így a már említett Ukrajna mellett például Törökországgal, Albániával vagy Észak-Macedóniával is. Bár ez egyelőre csak lehetőség, Lambert Gábor reméli, minél hamarabb meglesznek a kétoldalú egyezmények.

Nyitókép: bizoo_n/Getty Images