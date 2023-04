Jó hírek fogadják a tankolni vágyókat szerdától a kutakon – a nap hírei

Soron kívül egyeztetett az ukrán és a magyar agrárminiszter az ukrán mezőgazdasági termékek behozataláról szóló korlátozás után. Nagy István arról biztosította hivatali partnerét, hogy a tranzit továbbra is folytatódik. A korábban meghozott lengyel és a szlovák döntéshez hasonlóan a magyar tárcavezető is az import magyar mezőgazdaságra gyakorolt komoly negatív hatásaival indokolta a június 30-ig tartó intézkedést. Az ukrán agrárminiszter szerint folytatni kell a tárgyalásokat, mert az egyoldalú döntések megengedhetetlenek. Korábban az Európai Bizottság is elutasította az ukrán mezőgazdasági termékek import-tilalmáról szóló lengyel, magyar és szlovák döntést.

Közös nyilatkozatban hívták fel az Európai Unió figyelmét az ukrán gabona jelentette kihívásra a visegrádi négyek európai ügyekkel foglalkozó bizottságai. A Budapesten, az Országházban született dokumentumban ugyanakkor határozottan elítélték az Ukrajna elleni orosz agressziót. A Parlament európai ügyek bizottságának elnöke elmondta, hogy a zárónyilatkozatban főként azokra a kérdésekre fókuszáltak amelyek a V4-ek mindennapjait érintik. Ezek között az energiabiztonságot, illetve az ukrán gabonával kapcsolatos aktuális problémákat említette.

Februárban 27 százalékkal voltak magasabbak a mezőgazdasági felvásárlási árak, mint egy évvel korábban. A Központi statisztikai Hivatal adatai szerint a drágulás üteme 4,6 százalékponttal lassabb a januárinál.

A sajátos nevelési igényű tanulók megfelelő oktatási feltételeinek megteremtését kéri a kormánytól az LMP. Az ellenzéki párt szerint jelenleg Magyarországon nincs megfelelő számú szakember emiatt a rendszerben maradt szakemberek túlterheltsége jelentős. A zöldpárt arra is emlékeztet, hogy a köznevelési törvény egyértelműen rendelkezik arról, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók számára biztosítani kell a szakértői bizottság által előírt fejlesztést.

Éves energiaszerződésekkel már most fizetésképtelen lenne Budapest. Az új beszerzési módszerrel viszont 29 milliárd forintot sikerült megtakarítani – jelentette ki a főpolgármester. Karácsony Gergely a Magyar Önkormányzatok Szövetségének energiaügyi konferenciáján arról is beszélt, hogy a vízgazdálkodás felelős kezekben van, így az ivóvízkutak és víziközművek fejlesztését meg lehet megvalósítani.

Olcsóbb lesz az üzemanyag szerdától. A holtankoljak.hu. értesülése szerint a benzin 7, a gázolaj 6 forinttal kerülhet kevesebbe.

Elkészült a Nemzeti Kerékpáros Stratégia, amely 2030-ig jelöli ki a kerékpáros közlekedés fejlesztésének céljait. Ezek között szerepel az infrastruktúra kiépítése mellett a kerékpáros turizmus, valamint a kerékpáros munkába járás ösztönzése és a kerékpárgyártás is. A cél, hogy 2030-ra a kerékpár közvetlen, biztonságos és a gépkocsival szemben valós alternatívát jelentő közlekedési eszközzé váljon. Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár elmondta, hogy társadalmi vita keretében május 22-éig várják a véleményeket a Nemzeti Kerékpáros Stratégiáról.

Új híd épül a II. kerületi Napraforgó utcánál az Ördög-árok felett, ezért keddtől lezárják a jelenlegi átkelőt. A Budapesti Közlekedési Központ szerint az új közúti híd építése mintegy négy és fél hónapon át tart majd. A Napraforgó utcát ez idő alatt a Battai lépcsőnél található hídon át lehet majd megközelíteni.

Svédországban több mint 25 éve nem látott méretű hadgyakorlat kezdődött: mintegy 26 ezer katona egy Svédország elleni átfogó támadás elhárítását gyakorolja. Svédország Finnországgal közösen adta be csatlakozási kérelmét a NATO-hoz, miután Oroszország tavaly februárban lerohanta Ukrajnát. A finnek már tagjai is a szövetségnek, a svédek csatlakozását azonban még Magyarország és Törökország nem ratifikálta.

Hazaárulás és az orosz hadseregről szóló hamis állítások terjesztése miatt ítélték 25 év börtönre Moszkvában Vlagyimir Kara-Murza ellenzéki politikust. A férfit a NATO-közgyűlésen, az oslói Helsinki Bizottságban és az Egyesült Államokban elmondott beszédei alapján vádolták meg. A zárt ajtók mögött megtartott tárgyalás után hozott ítéletet az Európai Unió és az Európa Tanács is élesen bírálta.

Februárban Németország biztosította a legtöbb, 25 125 ideiglenes védelmi státuszt az ukrajnai menekülteknek az Európai Unió tagállamai közül - közölte az Eurostat. Az uniós hivatal közlése szerint a háború elől Ukrajnából elmenekültek februárban is nagy, de továbbra is csökkenő számban regisztráltak ideiglenes védelemre.

Készen kell állni a kerítések építésére, ha másképpen nem lehet megállítani az illegális bevándorlást – jelentette ki az Európai Néppárt elnöke. Manfred Weber szerint az Európai Unió újabb nagy migrációs válsággal áll szemben, ezért közös akciótervre lenne szükség. A Corriere della Sera című olasz napilapnak adott interjúban a néppárt elnöke megkésettnek nevezte az Európai Bizottság februárban bemutatott migrációs intézkedési csomagját.

Több zágrábi repülőjáratot is törölnek vagy módosítanak, mert májusban karbantartás lesz a Franjo Tudjman repülőtéren. Zágráb legnagyobb repülőtere május 2-a és 31-e között éjszakánként zárva lesz. A Ryanair diszkont légitársaság például kilenc nemzetközi útvonalon 110 járatot törölt erre az időszakra.