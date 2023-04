Friss információk a jogosítványhosszabbításról

A kormány semmiképpen sem támogatja azt az uniós javaslatot, melynek értelmében a 70 évesnél idősebb gépjárművezetőknek ötévente vizsgán kellene bizonyítaniuk, hogy rendelkeznek-e a vezetéshez szükséges képességekkel és tudással – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón egy kérdésre válaszolva. Indoklása szerint nem az életkortól függ, hogy ki mennyire biztonságosan vezet.

Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács (ETSC) kezdeményezésére kötelezővé tenné a tagállamok számára a 70 év feletti gépjárművezetők alkalmasságának ötévenkénti felülvizsgálatát. Bár az Európai Unió számos tagállamában valamilyen formában ma is bizonyítaniuk kell az idős sofőröknek, hogy szellemi és fizikai állapotuk alapján továbbra is képesek biztonságosan részt venni a forgalomban, az ETSC szigorúbb ellenőrzést tartana indokoltnak. Javaslatuk mellett azzal érveltek, hogy 2010 és 2018 között 22-ről 28 százalékra nőtt a közlekedési balesetekben elhunyt időskorúak aránya. Ha csak a városi forgalomban bekövetkezett baleseteket nézzük, még rosszabb a kép. Száz – balesetben elhunyt – közlekedőből 38 a 65 év feletti korosztályból kerül ki.

A kozlekedesbiztonsag.kti.hu oldal most összeszedte, hogy hazánkban évtizedek óta kötelező orvosi felülvizsgálaton részt venni,

40 éves korig 10 évente

40 és 60 év között 5 évente

60 és 70 év között 3 évente

70 felett 2 évente

Ezen túlmenően vannak bizonyos betegségek és függőségek, amelyre tekintettel korlátozható a gépjárművezetők vezetési jogosultsága, vagy akár egészségügyileg alkalmatlanná is nyilváníthatja őket az orvos. Emellett arra is van lehetőség, hogy a vezetési jogosultságot valamilyen korlátozással engedélyezzék – például csak szemüvegben vagy kontaktlencse használata mellett.

Magyarországon a baleseti statisztikák sem indokolnak szigorításokat az idős sofőrökkel szemben.

A KSH adatai szerint három-négyszer több balesetet okoznak a 21-24, a 25-30, sőt még a 31-35 évesek is, mint a 65 felettiek.

Az elmúlt évtizedekben történt közlekedései balesetek alapján a 65 év felettiek az esetek kétharmadában „Az elsőbbségadás szabályainak a megsértésével” (33 százalék) és „Az irányváltás, kanyarodás és haladás” szabályainak be nem tartásával (31 százalék) okoztak baleseteket. A fiatalok (elsősorban a 25 év alattiak) esetében a legfőbb baleseti ok az estek több, mint felében (51 százalék) a „Sebesség nem megfelelő megválasztása”. Míg a második leggyakoribb baleseti ok ennél a korosztálynál szintén „Az elsőbbségadás szabályainak a megsértése” (22 százalék).

A portál arra figyelmeztet azonban, hogy mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy vezetésre alkalmas állapotban van-e, még akkor is, ha az orvos pecsétjével igazolta, hogy egészségileg vezetésre alkalmas.

Például aki rossz látási viszonyok között, szürkületben vagy már teljes sötétségben nem látja jól a táblákat, a szokásos sebességgel haladva már nem tudja elolvasni a tájékoztató feliratokat, keresse fel szemorvosát, látszerészét, meglehet (új) szemüvegre lesz szüksége.

Ugyanez érvényes akkor is, ha a korábbiakhoz képest jobban zavarja már a szembe jövő autók fénye vagy a napsütés.

Ne üljön autóba, ha fájnak a lábai és nehezen tudja őket felemelni, mozgatni, mert nagy bajba kerülhet, ha hirtelen fékezni kényszerül. És ez esetben mellékes, hogy kinek a hibájából alakul ki a veszélyhelyzet.

A kor előrehaladtával különösen fontos elolvasni a gyógyszerek lehetséges mellékhatásainak jegyzékét, és komolyan venni, ha a vezetés az adott patikaszer használata mellett ellenjavallott. Ha valaki úgy érzi, sokkal jobban kimeríti a vezetés, mint akár csak néhány évvel korábban is, konzultáljon orvosával.

Akármi is áll a háttérben, fontos, hogy ha bármit tapasztal, ami a vezetési képességét hátrányosan befolyásolhatja, vezessen sokkal körültekintőbben, lassabban, lehetőség szerint a megszokott útvonalon, de semmiképpen ne megszokásból! Tartson nagyobb követési távolságot az előtte haladótól, és az olyan veszélyes manővereket, mint a balra kanyarodás, ott hajtsa végre, ahol a táblák vagy a lámpák biztonságossá teszik azt. Ez még akkor is megfontolandó magatartás, ha emiatt némi kerülőre kényszerül.

Az orvosok szerint a legnagyobb biztonságot az jelenti, ha a sofőr alkalmazkodik a korához, és a vezetési képességének megfelelő tempóban vezet, és csak ott és csak akkor, ahol és amikor nem jelent veszélyt sem másokra, sem önmagára.

