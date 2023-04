Újabb részletek a jogosítványhosszabbítás szigorításáról

Egy készülőben lévő EU-s módosítás szerint a közeljövőben új szabályok vonatkozhatnak az idősebb sofőrökre. Ha valaki meg szeretné tartani érvényes jogosítványát 70 év felett is, annak meg kell majd ismételnie bizonyos teszteket. A módosítás célja, hogy növeljék a biztonságot az utakon – írta az Infostart március közepén.

A kozlekedésbiztonsag.kti.hu oldalon most további részleteket ismertetnek, így például azt, hogy a tervezet csak egy eszköz abban, hogy az Európai Unióban 2050-re el kell érni, hogy senki ne haljon meg a kontinens útjain. A részleteikben még kidolgozás előtt álló tervezet szerint minden tagállamban kötelezővé tennék például a vezetési alkalmasság ellenőrzését, ami jelenleg nem mindenhol kötelező. A tagállamok önállóan dönthetnének arról, milyen módon és időközönként ellenőrzik a vezetési alkalmasságot. Előírhatnak kötelező egészségügyi szűrővizsgálatot és vizsgát is az alkalmasság bizonyítására. A tervezetnek csak a legfajsúlyosabb része, hogy a jövőben 70 év felett valamilyen formában mindenképpen bizonyítaniuk kellene a gépjárművezetőknek, hogy még alkalmasak a vezetésre.

KAPCSOLÓDÓ Radikális változás készül a jogosítványoknál Vége az örökre szóló jogosítványoknak, az Európai Unió szigorítást tervez.

Nem ok nélkül fókuszál az unió és a változásokat kezdeményező Európai Közlekedésbiztonsági Tanács (ETSC) az idősek alkalmasságának ellenőrzésére. Az Európai Unió Statisztikai Hivatalának adatai szerint 2018-ban a közlekedési balesetekben elhunytak között a 65 év felettiek aránya 28 százalék volt. 2010-ben e korosztály aránya a halálos áldozatok között 22 százalék volt. Még rosszabb a kép, ha csak a városokban történt halálos kimenetelű közlekedési baleseteket vizsgáljuk. Ezekben a 65 év felettiek aránya 38 százalékos, míg a gyalogosok között közelít a 60 százalékhoz.

Európa számos tagállamában persze már ma is igazolniuk kell az idős sofőröknek, hogy „még birtokában vannak” a biztonságos vezetéshez szükséges képességeknek:

Dániában a 75 év felettieknek orvosi igazolást kell mellékelni, ha meg akarják újítani vezetői engedélyüket. 80 éves kortól minden évben be kell nyújtani a kérelmet.

Spanyolországban a vezetői engedélyt 65 éves kortól – előzetes orvosi vizsgálatot követően – ötévente meg kell újítani.

Nagy-Britanniában a 70 év felettiek vezetői engedélyét háromévente meg kell újítani. A kérelemben fel kell tüntetni minden olyan egészségügyi problémát, amely a vezetés szempontjából releváns lehet.

Svájcban minden 70 év feletti járművezetőnek ellenőrzésen kell részt vennie.

Olaszországban már 50 évesen is ötévente kell megújítani a vezetési jogosultságot. A 70 év felettieknek háromévente, a 80 év felettieknek pedig kétévente kell elmenniük az orvoshoz – mindig orvosi vizsgálattal egybekötve döntenek a vezetési jogosultáguk meghosszabbításáról.

Magyarországon 50 éves kor alatt tíz évig érvényes a vezetői engedély, 50-60 év között öt-, 60-70 között három-, felette kétévente kell a sofőröknek egészségügyi vizsgálatot követően meghosszabbíttatni a jogosítványuk érvényességi idejét.

A még formálódó uniós koncepció szerint a közúti közlekedési balesetek számának jelentős csökkentése érdekében számos új szabályt vezetnének be Európa-szerte.

Bár a részletszabályok kialakítása a legtöbb esetben továbbra is nemzeti hatáskörben maradna, a jelek szerint az ETSC több olyan javaslatát is magáévá tette az Európai Unió, amelyek határokon átnyúló hatósági fellépést tennének lehetővé a közlekedési szabálysértések megelőzése és az elkövetett szabályszegésekért kiszabott büntetések be-, illetve végrehajtásában. Napjainkban négy ország, Bulgária, Horvátország, Magyarország és Ausztria között van érvényben (2013 óta) olyan együttműködési megállapodás, melynek értelmében az egymás országában elkövetett közlekedési szabálysértések büntetéseit kölcsönösen behajtják.

Ugyancsak a közlekedésbiztonság javítását, a másokat súlyosan veszélyeztető közlekedők kiszűrését szolgálja az a tervezet is, melynek értelmében, ha bármelyik tagállamban eltiltottak valakit a gépjárművezetéstől, az eltiltása az Európai Unió valamennyi tagállamára érvényes lesz. Bármely országban jogerősen eltiltanak egy sofőrt a vezetéstől, az nemcsak abban az országban nem vezethet az eltiltás ideje alatt, ahol az eltiltást eredményező szabályszegést elkövette, hanem még a saját hazájában sem.

A javaslatok között olvasható még egyebek között – osztrák mintára –

a jogosítványhoz jutás feltételeinek szigorítása, többszintűvé tétele.

Felmérések szerint a balesetek kockázata a friss jogosítvánnyal vezetők körében a legmagasabb. Minden ötödik balesetben érintett gépjárművezető a jogosítvány megszerzését és az önálló vezetés megkezdését követő első hat hónapban okoz vagy szenved el balesetet.

A javaslat azt is tartalmazza, hogy még azokban az országokban is rendeljenek el nulla toleranciát a kétévesnél frissebb jogosítvánnyal közlekedők számára, ahol a kis mértékű alkoholfogyasztás megengedett a gépjárművezetők számára.

A kezdő sofőrök védelme és az általuk okozott balesetek csökkentése érdekében a tanács felnőtt jelenlétéhez kötné a kezdő sofőrök éjszakai vezetését, hogy egy csapat egy autóban utazó fiatal ne kergethesse bele a fiatal (még rutintalan, a közlekedés valós kockázatait felmérni nem mindig tudó) sofőrt veszélyes helyzetekbe.

Nyitókép: MTI/Pénzjegynyomda