Tanári teljesítményértékelés: a belügy szerint a pedagógusok támogatják, az érintettek szerint jelenleg irreális

A Pedagógusok Szakszervezete támogatja, hogy legyen tanári teljesítményértékelési rendszer, de az érdekképviselet elnöke, Szabó Zsuzsa hiányolja hozzá a személyi és az anyagi feltételeket.

"Ameddig

16 ezer kolléga hiányzik a rendszerből, vagyis nincs elég szakos tanár,

aki tanítsa a gyerekeket, addig én azt gondolom, hogy nem a minősítéssel kellene foglalkoznia a minisztériumnak, hanem azzal, hogy megteremtse azt a feltételt, amely egyébként a mindenkori kormány kötelező feladata: biztosítson elegendő létszámot a szakos ellátáshoz, a tanulók tanításához" - mondta az InfoRádióban.

A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, Horváth Péter szerint is sok minden hiányzik ahhoz, hogy új, egységes, igazságos rendszert lehessen bevezetni a tanárok teljesítményének értékelésére.

"Nagyon sok múlik az intézményi kultúrán is, hogy ezt hogyan tudják megoldani. Egy biztos, hogy az intézményvezető felelőssége nagyon nagy lesz, be kell vonni ebbe a munkába a helyetteseit, és főként be kell vonnia ennek a munkának egy nagyon nagy részébe a munkaközösség-vezetőket, épp ezért

elképzelhetetlennek tartom, hogy a munkaközösség-vezetők a mostani feltételek mellett, ennyi tanítási órával meg tudják ezt oldani.

Nekik mindenféleképpen valamilyen órakedvezményt kell adni, hogy valóban lássák a munkaközösségek tagjainak a folyamatos munkáját."

Az alapbérből emellett szerinte nem is lehet elvonni.

"Csak úgy tudom értelmezni ezt a bizonyos negatív eltérítést, amit emleget a munkaanyag is, hogy ha valaki egy adott évben nagyon kitűnően dolgozott, de egy másik évben sok minden miatt nem kap akkora jutalmazást. Ha így értelmezzük a negatív eltérítést, ami nyilvánvalóan nem az, akkor ez előfordulhat, de összességében az alapbérből való negatív eltérítést egyáltalán nem tudjuk támogatni" - tette hozzá Horváth Péter.

A Belügyminisztérium az InfoRádiónak küldött írásos válaszában emlékeztetett rá, hogy Pintér Sándor tárcavezető már tavaly májusban az Országgyűlés kulturális bizottságának ülésén, júniusban pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is beszélt az új pedagógus-teljesítményértékelési rendszerről, amit

a pályán lévők "70 százaléka támogat".

