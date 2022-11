Jakab Ferenc: több légúti vírus együttes támadása várható

Bár a pandémia alábbhagyott, a vírus azért még mindig jelen van, ráadásul most együtt támad olyan betegségekkel, mint az influenza vagy az RSV (respiratory syncitial vírus), illetve egyéb légúti infekciókkal – emelte ki Jakab Ferenc. A virológus professzor szerint számítani lehet még arra, hogy koronavírus-fertőzést kaphatunk, mi több, balszerencsés esetben több más vírussal együtt is elkaphatjuk. A szakember szerint ezért a harmadik mindenképp, de akár a negyedik Covid-oltás is tanácsos.

"Saját és embertársaink védelméért pedig akár magunk is foganatosíthatjuk azon járványügyi intézkedéseket, amik egyébként jelenleg nincsenek érvényben" – tette hozzá Jakab Ferenc, így a maszkviselést zsúfolt, tömött helyeken, a távolságtartást, valamint a kézhigiéniát.

Azzal kapcsolatban, hogy mikor lehet a következő járványhullám Magyarországon, a virológus kiemelte:

már nem lehet és nem is kell járványhullámokról beszélni,

egyszerűen tudomásul kell venni, hogy a koronavírus „berobbant az emberiség történetébe, volt, van és lesz is”. Mint fogalmazott, beállt azon légúti fertőzések sorába, amelyek időlegesen, elsősorban az őszi és téli hónapokban fertőznek minket. Tulajdonképpen – hasonlóan az influenzához – folyamatosan jelen lesz, legalábbis a szakemberek ezt prognosztizálják – mondta.

Jakab Ferenc érdeklődésünkre arra is kitért, hogy a különféle légúti vírusok nagyon hasonló tünetek produkálnak; az egyik kicsit gyengébb, a másik kicsit erősebb, de ezt egyéne is válogatja. „Vannak olyan személyek, akik a koronavírus-fertőzést – minden további nélkül – néhány tünettel átvészelik, míg mások pedig nagyon komoly tünetekre panaszkodnak” – emlékeztetett. De összességében, miután mindegyik légúti infekció,

nagyon hasonló tüneteket produkálnak, nehéz elkülöníteni őket

– ismételte meg.

A professzor egyetértett azzal, hogy

a következő influenzaszezon erősebb lehet

idehaza, miután az elmúlt években ezeket teljesen megúsztuk, köszönhetően a koronavírus-járvány miatti járványügyi intézkedéseknek. Így viszont a lakosság immunitása némileg megkopott, ezért az várható, hogy nagyobb horderejű lesz az idei, de akár a következő egy-két évi is. A virológus arra is felhívta a figyelmet, hogy – bár nagyon nagy pech kell hozzá – együttes fertőzés (koinfekció) is előfordulhat.

Jakab Ferenc azt is megemlítette: annak ellenére, hogy a koronavírus-járvány csökkenő tendenciát mutat világszerte, a kutatások és vakcinafejlesztések nem álltak meg. Számos intézet, hazánkban például a Virológiai Nemzeti Laboratórium ma is gőzerővel dolgozik a különféle hatóanyagok, gyógyszerek és vakcinák tesztelésén. A virológus úgy véli, mindenképp várható még jelentős áttörés.

