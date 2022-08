Merkely Béla: a nyári járványhullám lecsengőben van – a nap hírei

Mindenkinek javasolt a koronavírus elleni két alapoltás, valamint az emlékeztető vakcina – jelentette ki a Kossuth Rádióban a Semmelweis Egyetem rektora. Merkely Béla hozzátette a negyedik-ötödik oltásban a veszélyeztetettek és az idősek esetében kell gondolkodni. Kiemelte: Magyarországon eddig a lakosság 64 százaléka kapott két, 40 százaléka pedig három adag vakcinát. Beszélt arról is, hogy a nyári hullám lecsengőben van, a Semmelweis Egyetemen 40 koronavírus-fertőzöttet kezelnek, egyet intenzív osztályon. Megjegyezte, hogy az omikron vagy egyéb variánsok terjedhetnek ősszel is, a koronavírus-fertőzés azonban majd szépen felsorakozik a többi felső légúti megbetegedés mellé.

Világszerte már csaknem 596 millió ember fertőződött meg a koronavírussal. Egy nap alatt több mint 820 ezer új esetet regisztráltak. A halálos áldozatok száma eléri csaknem a 6 millió 452 ezret. Magyarországon már levonulóban van a járvány nyári hulláma, csökken az új esetek száma és stagnál a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvizekben. A vakcinák továbbra is elérhetők a kórházi oltópontokon. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását.

A magyar erdők teljes biztonságban vannak, még az energia-veszélyhelyzetben is fokozottan vigyáz rájuk a kormányzat – írta közösségi oldalán az agrárminiszter. Nagy István megismételte: az állami erdőkben felelős gazdálkodást végeznek az erdészeti szakemberek, akik nem veszélyeztetik Magyarország zöld tőkéjét. Hangsúlyozta: a fakitermelés szabályozására vonatkozó kormányrendelet szabályai kizárólag a veszélyhelyzet időszakában érvényesek. A megnövekedett tűzifa-igény miatt a keresletet elsősorban akáccal kell kielégíteni, ez a fafaj ugyanis kitermelés után nyers állapotban is jól használható. A miniszter kitért arra is, hogy a magyar erdőgazdálkodás száz év alatt 11 százalékról 22 százalékra növelte hazánk erdővel borított területeinek arányát.

Online erdővédő szolgáltatást indított az LMP – közölte az ellenzéki párt frakcióvezetője. Ungár Péter azt mondta, a www.erdofigyelo.hu oldalon várják a bejelentéseket azoktól, akik úgy látják, hogy valahol az erdőterven kívül, nem fenntartható módon termelnek ki fát. Hangsúlyozta: részsikernek tekintik, hogy a kormány egy miniszteri utasítással felülírta eredeti elképzelését az erdők kivágásáról. A kabinet terve azonban teljesen helytelen; az LMP-ben azt gondolják, hogy mindent meg kell tenni a magyar erdők védelmében – jelentette ki. A frakcióvezető szerint a kormány módszerével nem lehet levinni a tűzifa árát – vélekedett. A kabinet olyan erdőket tenne tönkre, amelyeket csak egyszer lehet tönkre tenni – jelentette ki Ungár Péter.

Augusztus 27-től a MÁV és a GYSEV, a Volánbusz és más helyközi buszos szolgáltatók mindegyik járatukon elfogadják a szeptemberi dolgozói és tanulóbérleteket - közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára. Vitézy Dávid közösségi oldalán azt írta: a zavartalan tanévkezdet érdekében arra kérte a vasúti és közúti közlekedési szolgáltatókat, hogy augusztus 27-étől fogadják el a szeptemberre érvényes havi és első félhavi bérleteket, így a tíz éve változatlan árú bérletek érvényességi időtartama öt nappal meghosszabbodik ebben a hónapban.

A nyaralók piacán továbbra is a balatoni és a velencei-tavi nyaralók a legkeresettebbek az ingatlan.com elemzése szerint. A nyaralók iránti összkeresletet figyelembe véve a Balaton-parti Siófok és Balatonalmádi, valamint a Velencei-tó partján található Gárdony a legkeresettebb nyaralótelepülés Magyarországon. Ugyanakkor az ezer felkínált ingatlanra jutó megkeresések alapján Balatonszabadi, Balatonederics és Dörgicse a sorrend. A keresettség és az árak között jelentős eltérés mutatkozik.

Sikerült eloltani a Táborfalva térségében napok óta pusztító tüzet – közölte a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Táborfalván csütörtökön kapott lángra az aljnövényzet. A tűzoltók folyamatosan dolgoztak a lángok megfékezésén, de pénteken a szél és a szárazság miatt nagy területre kiterjedt a tűz. A Tatárszentgyörgy és Örkény közötti úton a forgalmat is korlátozni kellett. Összesen mintegy 2800 hektárnyi terület égett le. A természetben keletkezett kár jelentős, viszont senki sem sérült meg és lakóépületek sem károsodtak.

Elrajtolt Budapestről a Selyemút-rali a Rózsadombon található Gül baba türbéjétől. A magyar fővárosból induló mezőny a Duna mentén, Szerbián és Bulgárián keresztül, a balkáni szakasz teljesítésével éri el Törökországot. A türk államok megalakulásának 30. évfordulója részeként megrendezett versenyen 9.100 kilométert tesznek meg a résztvevők, 3 és fél héten keresztül. A 30 versenyzőből álló mezőnyben 5 országból 15 jármű száll versenybe.