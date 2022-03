Novák Katalin a határon: "mindenki teszi a dolgát"

A megválasztott államfő a közmédiának nyilatkozva tapasztalatait úgy összegezte: a három településen olyan összefogás valósul meg, amelyben nemcsak a humanitárius és segélyszervezetek, hanem az ott élő helyi emberek is kiveszik a részület. Ők, ha arra van szükség, főznek, segítenek az áruk bepakolásában, segítenek a tolmácsolásban - fűzte hozzá.

"Mindenki teszi a dolgát", a polgármesterek, a jegyzők, az önkormányzati hivatalok munkatársai, és a járási és kormányhivatalok vezetői - sorolta.

Novák Katalin szerint az látszik, hogy a helyszíneken egy jól összeszokott csapat dolgozik, ahol mindenki tudja, hogy mi a dolga. Kitért arra, hogy

a települések között munkamegosztás van,

a segélyszervezetek egy-egy településre koncentrálnak és a helyi vezetőkkel együtt szervezik a segítő tevékenységet. "Ez azért is fontos, mert így mindenki tudhatja, hogy jó helyre kerül az a segítség, amit útnak indít" - mondta a megválasztott köztársasági elnök.

Novák Katalin szólt arról is, hogy most már több mint három hete tart a háborús helyzet és "mi mindannyian azon dolgozunk, hogy minél előbb ismét béke legyen, de addig is szükség van még a segítségre".

Beszámolt arról is, hogy

sok menekültcsaláddal is találkozott. Szavai szerint ők nagyon nehéz helyzetből indulnak el, sokaknak lebombázták az otthonát és 20 percük volt összepakolni az egész életüket.

A háború családokat szakított szét, az édesapákat, a fiaikat otthon kellett hagyniuk Ukrajnában és így indultak neki a nők gyermekeikkel együtt a hosszú útnak - mondta.

"Jó látni, hogy ebben a nehéz helyzetben a magyar emberek összefogtak, (...) és mindenki ott segít, ahol tud és a segítségpontokon professzionális segítségnyújtás zajlik" - zárta szavait Novák Katalin.

Nyitókép: Facebook/Novák Katalin