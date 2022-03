Elhalasztották a civilek kimenekítését az ukrajnai Mariupolból - a nap hírei

Elhalasztották a civilek kimenekítését Mariupolból, mert a város vezetése szerint az oroszok nem tartják be a tűzszüneti megállapodást. Mariupol polgármester-helyettese azt mondta a BBC-nek, hogy az orosz tüzérség tovább lőtte a várost, és harcok voltak azon a környéken is, ahová az embereket vinnék. A tűzszüneti megállapodás elvben Mariupol és Volnovaha civil lakosságának menekülését tette volna lehetővé. Az orosz-ukrán tárgyalások következő, harmadik fordulóját hétfőn tartják. Ezt az ukrán delegáció egyik tagja közölte közösségi oldalán.

Oroszország fegyveres konfliktus résztvevőjének tekint minden olyan országot, amely repülési tilalmat próbál bevezetni Ukrajna felett – jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin úgy fogalmazott, hogy ha ez megtörténne, annak az egész világ számára katasztrofális következménye lenne. Az elnök hadüzenethez hasonlította az Oroszország elleni nyugati szankciókat. Elmondta, hogy az Ukrajna elleni különleges műveletben, az ország katonai infrastruktúrája már majdnem teljesen megsemmisült. Hozzátette: Ukrajnában egyetlen orosz sorkatona sem harcol, csak hivatásosokat vetnek be. Az orosz elnök elmondta még, hogy Oroszországban nem tervezik rendkívüli állapot bevezetését.

Élesen bírálta az ukrán elnök a NATO-t, amiért az nem hoz létre repüléstilalmi övezetet Ukrajna felett. Volodimir Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy a tegnapi döntés után a NATO is felelős minden egyes ember haláláért Ukrajnában. Az elnök a nyugati katonai szervezet gyengeségét és az egység hiányát kárhoztatta. Szerinte a döntéssel zöld utat kapott az ukrán városok és falvak orosz bombázása.

Egyáltalán nem biztos, hogy az Ukrajna ellen indított háborút Oroszország megnyeri - mondta a BBC-nek az amerikai külügyminiszter. Antony Blinken azt nem tudta megmondani, hogy a konfliktus meddig tart, de személyes meggyőződése szerint "abszolút elképzelhető", hogy "idővel" Ukrajna kerül ki győztesen a háborúból. Az amerikai külügyminiszter kiemelte, hogy az ukrajnai háború már eddig sem úgy alakult, ahogy azt Vlagyimir Putyin orosz elnök kitervelhette. Az amerikai külügyminiszter szerint Oroszország egyre brutálisabban lép fel az ukrajnai civilekkel szemben, és célba vette a lakossági víz-, áram- és hőszolgáltató infrastruktúrát is.

Magyarország gazdaságilag is abban érdekelt, hogy mielőbb véget érjen az ukrajnai háború – erről beszélt a miniszterelnök a Magosz gazdakongresszusán. Orbán Viktor azt nevezte a legfontosabbnak, hogy a nyugat csak olyan szankciókat vessen ki, amelyek nem érintik az energiabiztonságot és nem hajtják fel az energia árát. Hozzátette, hogy a büntetőintézkedések a magyar gazdaságnak is fájni fognak. Hangsúlyozta, hogy az egész magyar külkereskedelmi stratégiát hozzá kell igazítani a mostani helyzethez. Elmondta, hogy a magyar agrárexport 2 százaléka megy Oroszországba, és 1,8 százaléka Ukrajnába. Az ebből adódó problémát kezelhetőnek nevezte. Nagyobb gondnak nevezte az importot, amely Oroszország felől 7, Ukrajna felől 8,4 százalékos. Közölte: ma is várható olyan kormányhatározat, amely ezekre a problémára reagál majd.

A kormány hárommilliárd forintot ad a Karitatív Tanács keretében működő segélyszervezeteknek a Magyarországot is közvetlenül érintő humanitárius katasztrófa hatásainak kezelésére. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő elmondta: 500-500 millió forintot kap a Katolikus Karitász, a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, az Ökumenikus Segélyszervezet, a Baptista Szeretetszolgálat, valamint a Magyar Vöröskereszt. A külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, hogy hazánk eddig kilenc ország majdnem 4900 állampolgárának segített hazajutni. Szijjártó Péter Facebook-oldalán azt írta, hogy a háború kirobbanása óta összesen 140 ezer menekült érkezett Magyarországra Ukrajnából.

Világszerte rekordot döntöttek az élelmiszerárak februárban. Az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet adatai szerint 20 százalékos volt az emelkedés, elsősorban a növényi olajok és a tejtermékek drágulása miatt A februári jelentés adatait nagyrészt az ukrajnai orosz invázió előtt állították össze. A fekete-tengeri térségben tapasztalható feszültségek miatti aggodalmak már a háború kirobbanása előtt is terhelték a mezőgazdasági piacokat, de az elemzők arra figyelmeztetnek, hogy egy elhúzódó konfliktus jelentős hatással lehet a gabonaexportra.

Az idén július 14-én rajtol Európa leghosszabb tókerülő vitorlásversenye, a Kékszalag - jelentették be a Budapest Boat Show-n. A sportági szövetség tájékoztatása szerint a Balaton-kerülő vitorlás viadal idején számos program várja a tó körül és Balatonfüreden is az érdeklődőket.